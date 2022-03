Guarani x Vila Nova: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/03) pela Copa do Brasil

Os times Guarani x Vila Nova entram em campo hoje, terça-feira (15/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Guarani x Vila Nova ao vivo?

A partida Guarani x Vila Nova pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Guarani x Vila Nova chegam para o jogo?

O Guarani teve sua estreia pela Copa do Brasil no dia 1 de março, quando venceu o Maricá por 1 a 0. No Campeonato Paulista, o time ocupa a 3° posição do Grupo A, com um total de 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 12 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já o Vila Nova empatou por 0 a 0 sua estreia na Copa do Brasil, disputada contra o Rio Branco no dia 2 de março. A equipe lidera o Grupo B do Campeonato Goiano, onde acumula 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 sofridos.

Prováveis escalações

Guarani: Kozlinski, Ludke, Derlan (João Victor ou Ernando), Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Bruno Silva (Madison), Índio e Giovanni Augusto; Yago (Rodrigo Andrade), Júlio César (Ronald) e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato e Bruno Collaço; Arthur Rezende, (Vitor Graziani), Pablo Roberto e Wagner (João Lucas); Matheuzinho, Victor Andrade (Jean Silva) e Rubens (Pablo Dyego). Técnico: Higo Magalhães.

Ficha técnica

Guarani x Vila Nova

Copa do Brasil

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Data/horário: 15 de março de 2022, às 21h30