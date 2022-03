Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa: onde assistir e o horário do jogo de hoje (15/3) pela Copa do Brasil

As equipes Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (15/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida terá por local o Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa chegam para o jogo?

Portuguesa estreou pela Copa do Brasil em partida contra o CRB no dia 02 deste mês, quando ganhou por 1 a 0. No campeonato carioca, a equipe está em 6° lugar e já acumulou 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Sampaio Corrêa jogou pela premeira vez contra o Operário, também no dia 2 de março, partida esta que terminou com vitória de 2 a 1 para o primeiro. No Campeonato Maranhense, o Sampaio está na 5° posição do Grupo A, onde acumula 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 8 gols marcados e 9 sofridos.

Prováveis escalações

Portuguesa RJ: Carlos; Joazi, Leandro Amaro, Marcão, Sanchez Costa; Jhonnatan, Sidney, Vinicius Miller; Rafael Pernão, Romarinho e Bruno Santos. Técnico: Toninho Andrade.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateusinho, Joécio, Nilson Jr e Pará; Lucas Araújo, Ferreira e Eloir; Eron (Soares/Wesley Dias) Pimentinha e Poveda. Técnico: João Brigatti.

Ficha técnica

Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa

Copa do Brasil

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 15 de março de 2022, às 16h