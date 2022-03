Ajax x Benfica: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/03) pela Champions League

FUTEBOL

Reabertura do Mangueirão com a Seleção: Helder Barbalho reúne com o presidente da CBF nesta terça

Reunião contará com a presença do engenheiro civil Ruy Cabral, que é secretário do SEDOP. Em pauta está a reabertura do Colosso do Bengui com a Seleção Brasileira, antes da Copa do Catar