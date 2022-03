Atlético GO x Nova Venécia: onde assistir e o horário do jogo de hoje (15/03) pela Copa do Brasil

As equipes Atlético GO x Nova Venécia entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (15/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Atlético GO x Nova Venécia ao vivo?

A partida Atlético GO x Nova Venécia pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Atlético GO x Nova Venécia chegam para o jogo?

O Atlético estreou pela Copa do Brasil com uma vitória de 3 a 0 contra a União Rondópolis, no dia 3 de março. Pelo Campeonato Goiano, a equipe ocupa a 2° posição do Grupo B, onde acumula 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já a Nova Venécia venceu o Ferroviário por 2 a 1 no dia 3 de março. A equipe lidera invicta o Campeonato Capixaba, com 5 vitórias, 2 empates, 14 gols marcados e 5 sofridos.

Prováveis escalações

Atlético GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Leandro Barcia (Brian Montenegro) e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.

Nova Venécia: Harrison; Jairo, Max Miller, Tavares, Ian da Silva; Liniker, Junior Ramos, Dodô, Carlos Vitor; Joao Bonani e Patrick. Técnico: Cássio Barros.

Ficha técnica

Atlético GO x Nova Venécia

Copa do Brasil

Local: Estádio Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/horário: 15 de março de 2022, às 19h