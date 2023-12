Gritos de ‘olé’ de Jack Grealish teriam motivado confusão após final do Mundial de Clubes

Após derrota na decisão do Mundial de Clubes, Felipe Melo, zagueiro do Fluminense, se envolveu em uma confusão generalizada com jogadores do Manchester City. O clube inglês goleou o Tricolor por 4 a 0, no Estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita. Na zona mista, o camisa 30 afirmou que o atacante inglês Jack Grealish faltou com respeito ao gritar "olé" na reta final da partida.

“Já tenho visto nas redes sociais os idiotas falando que comecei uma confusão. E eu não queria confusão. Hoje o Grealish faltou com o respeito à instituição Fluminense e eu jamais vou deixar isso acontecer. Não importa onde eu estiver, eu sempre vou brigar pela minha instituição. Ele estava gritando 'olé' no final do jogo. Isso é para a torcida, a torcida pode gritar 'olé'. O atleta dentro de campo não pode faltar ao respeito com a instituição”, disse Felipe Melo.

Após o apito final, Grealish se desentendeu com Martinelli, meio-campista do Tricolor. Depois, Felipe Melo apareceu e trocou empurrões com Kyle Walker, iniciando o tumulto entre as duas equipes.

“Para os idiotas que se dizem jornalistas e já falaram que eu comecei a confusão, eu não comecei nada, pelo contrário, eu fui defender o Martinelli, que estava sendo acuado por esse atleta. E eu faria isso novamente. Eu sou um guerreiro”, completou o zagueiro brasileiro.