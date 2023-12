Felipe Melo critica jornal inglês que chamou Fluminense de time de aposentados; vídeo

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21), à frente da final do Mundial de clubes da Fifa, Felipe Melo respondeu a reportagem do jornal inglês, The Telegraph, que ironizou a idade dos jogadores do Fluminense e apelidou a equipe de “time de aposentados”.

“Eu nunca tinha escutado falar desse jornal. Depois que eles falaram essa bobeira, acabei sabendo quem são. Foram inteligentes. É uma forma de chamar o público. As redes sociais vieram, dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas”, respondeu o zagueiro do Tricolor.

Ainda em resposta à alfinetada do portal inglês, Felipe Melo afirmou que a disciplina o permitiu ter uma carreira longeva e atuar em jogos como a final do Mundial de clubes, mesmo com a idade avançada.

“Depende de como o atleta se cuida, como age como profissional, é disciplinado. Eu jogo por que sou disciplinado, amo futebol. Mas, coisas assim vão acontecer. Pessoas que vão usar da inteligência para falar coisas significativas e tem as que vão usar de situações idiotas, como foi esse jornal”, afirmou o jogador.

Manchester City e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah, na Arábia Saudita.