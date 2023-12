Disposto a fazer história, Fluminense encara Manchester City na final do Mundial de Clubes; veja

Em seus 121 anos de história, o Fluminense terá, nesta sexta-feira (22), a partida mais importante de todas. O Tricolor enfrenta o Manchester City na decisão do Mundial de Clubes da Fifa. O confronto, no Rei Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita, começa às 14h (MS). O duelo será transmitido pela TV Globo, Globoplay e pelo canal CazéTV, no YouTube.

A disputa entre dois times que chegam a final pela primeira vez garante um campeão inédito. Como a disputa é em jogo único, em caso de empate no tempo regular, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, o vencedor sai na disputa de pênaltis.

Para chegar à decisão, o campeão da Copa Libertadores passou, na semifinal, pelo Al Ahly, do Egito, vencendo por 2 a 0, gols de John Arias e John Kennedy, ambos no segundo tempo. Já o time inglês, que venceu a Champions League pela primeira vez, passou na semi pelo Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 0, gols de Bernardo Silva, Kovacic e Höibraaten, abrindo o placar com gol contra.

SAIBA MAIS



Nas entrevistas coletivas antes da final, respeito mútuo entre os técnicos. Pep Guardiola fez questão de exaltar o Fluminense e a campanha do Tricolor na Copa Libertadores. “Conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense e o que ele pode fazer. Sabemos o que significa o Mundial para os times sul-americanos. Sei que será uma final dura, como sempre tem sido. E vamos por isso. Conheço meus jogadores e os respeito pelo que fazem, é muito boa a forma como jogam”, disse o técnico do time inglês.

Fernando Diniz elogiou o Manchester City, que classificou como o "melhor time do mundo". Porém, garantiu que o Fluminense entrará em campo acreditando no título mundial. “É o jogo mais importante da minha vida. Também coincide de ser o jogo, historicamente, mais singular. Decisão de título mundial. Contra um dos melhores times da história do futebol mundial e um dos maiores treinadores. Vamos enfrentar o melhor time do mundo, mas isso não nos impede de sonhar e fazer o nosso melhor. O que vamos fazer amanhã é ser o melhor possível”.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz conta com todos os jogadores disponíveis e planeja manter a mesma formação que venceu o Boca Juniors na final da Libertadores e enfrentou o Al Ahly. Enquanto isso, Pep Guardiola enfrenta desfalques importantes, já que Haaland, De Bruyne e Doku não foram sequer inscritos na competição. A expectativa é que o time inicial seja semelhante ao da semifinal.

Ficha técnica

Data: sexta-feira, 22/12/2023

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio King Abdulla Sports City, na Arábia Saudita

Provável Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Gvardiol, John Stones, Rodri, Kovacic, Jack Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva e Julián Álvarez.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias, Keno e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.