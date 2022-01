Grêmio x Novorizontino: onde assistir e horário do jogo da Copinha hoje, nesta sexta-feira (14/01)

As equipes Grêmio x Novorizontino entram em campo nesta sexta-feira (14/01) para disputar o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada para às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, o "Jauzão", em Jaú (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Grêmio x Novorizontino?

A partida do Grêmio x Novorizontino pode ser acompanhada pelo canal SporTV, às 17h15 (horário de Brasília).

Como Grêmio x Novorizontino chegaram para o jogo?

Ambos os times fecharam a primeira fase da Copinha no primeiro lugar de seus grupos. O Novorizontino acumulou 9 pontos no Grupo 9 e, atualmente, registra quatro vitórias nos quatro jogos que disputou. Já o Grêmio venceu três jogos e perdeu um.