Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha hoje, nesta sexta-feira (14/01)

As equipes Mirassol x Sport entram em campo nesta sexta-feira (14/01) para disputar a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada para às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Francisco Pereira, em Bálsamo (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Mirassol x Sport?

A partida do Mirassol x Sport pode ser acompanhada pelo Youtube do Paulistão e pelos serviços de streaming Eleven Sports e Paulistão Play, às 16h (horário de Brasília).

Como Mirassol x Sport chegaram para o jogo?

Mirassol é o atual líder do Grupo 3 da Copinha, enquanto que o Sport vem logo depois, na segunda-colocação do mesmo grupo.

As duas equipes já se enfrentaram no último sábado (08/01), quando o Mirassol venceu por 3 a 2.