Borussia Dortmund x Freigburg: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/01)

Os times do G-4 do Campeonato Alemão, Borussia Dortmund e Freigburg, vão entrar em campo hoje, sexta-feira (14/01), pela 19ª rodada da Bundesliga. A partida acontece no Westfalenstadion, às 16h30. Confira onde assistir ao vivo.

Onde assistir Borussia Dortmund x Freigburg?

A partida Borussia Dortmund x Freigburg pode ser acompanhada pela plataforma OneFootball, às 16h30 (horário de Brasília).

Como Borussia Dortmund x Freigburg chegaram para o jogo?

Jogando em casa, o Borussia Dortmund vai enfrentar o desfalque de Burki, Akanji, Unbehaun, Morey e Schmelzer para a partida de hoje, mas a volta de Zagadou, após cumprir quarentena devido a covid-19, anima o time para ir rumo a vitória. Já o Freiburg precisa fazer um esforço em campo pois tem a posição dentro do G-4 ameaçada.