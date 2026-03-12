Grêmio x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão

Grêmio x RB Bragantino disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio está em 10° lugar no Campeonato Brasileiro e acumula um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o RB Bragantino ocupa a 9° posição do Brasileirão com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos.

VEJA MAIS

Grêmio x Bragantino: prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Enamorado, Monsalve e Amuzu (Tetê); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30