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Grêmio x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão

Grêmio e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Grêmio x RB Bragantino disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Grêmio x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio está em 10° lugar no Campeonato Brasileiro e acumula um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o RB Bragantino ocupa a 9° posição do Brasileirão com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos.

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Grêmio x Bragantino: prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Enamorado, Monsalve e Amuzu (Tetê); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA
Grêmio x Red Bull Bragantino
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30

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