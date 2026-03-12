Grêmio x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão Grêmio e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 12.03.26 10h17 O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Grêmio x RB Bragantino disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Grêmio está em 10° lugar no Campeonato Brasileiro e acumula um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o RB Bragantino ocupa a 9° posição do Brasileirão com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira São Paulo x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão São Paulo e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Grêmio x Bragantino: prováveis escalações Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Enamorado, Monsalve e Amuzu (Tetê); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro. Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini. FICHA TÉCNICA Grêmio x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave grêmio Red Bull Bragantino jogos de hoje brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02