Gramado da Copinha é pintado de verde para 'melhorar aparência na TV'; veja como ficou

A Copa São Paulo de Futebol Júnior reserva ao torcedor brasileiro muitas curiosidades. Uma delas chamou a atenção dos espectadores na última segunda-feira (16). Durante a partida entre Athletico-PR e Floresta, pelas oitavas de final do torneio. Um funcionário do estádio Lanchão, em Franca, palco da partida, estava pintando o gramado com tinta verde.

Por conta de uma forte chuva, o gramado se encontrava com várias imperfeições e foi pintado. Segundo a organização do estádio, a manobra foi feita para melhorar a aparência na televisão.

Após a pintura, o Floresta venceu o Athletico nos pênaltis e se classificou para as quartas. O time cearense vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase do torneio.