Goleiro impede menino de fazer gol dos sonhos duas vezes e atitude viraliza; veja

O goleiro Zsombor Senkó, do Diósgyor, teve uma atitude para lá de desagradável no intervalo do jogo contra o MTK Budapest, pela segunda divisão da Hungria. Por duas vezes,Senkó impediu o menino Enok Varga de fazer um sonhado gol, durante a partida do time do coração do garoto, o MTK. A oportunidade seria o presente de aniversário do garotinho.

Veja o momento:

Visivelmente triste, o garotinho saiu de campo no colo do irmão e torcedores do MTK vaiaram a atitude do goleiro rival. Naquele momento, o Diósgyor perdia por 2 a 0, e acabou a partida derrotado por 4 a 2.

Após a repercussão do caso, o técnico do Diósgyor, Serhiy Kuznetsov, admitiu que a culpa pela atitude do goleiro, seria dele.

“Se alguém quiser que sejamos parceiros em uma campanha beneficente ou de aniversário, o mínimo é que nos informe com antecedência. Isso não aconteceu", explicou o técnico.

Já o goleiro Senkó se pronunciou dizendo que dará um presente para o menino e o pai de Enok aceitou, para que a história termine de forma positiva, entendendo que a participação não foi planejada.