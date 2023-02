Goleiro falha em lance e é emprestado ao Mirassol até o fim do seu contrato; vídeo

O goleiro Alex Muralha foi emprestado pelo Coritiba após falhar na partida contra o Azuriz, no último domingo, 29 de janeiro. O atleta irá atuar pelo Mirassol, de São Paulo, com contrato até o final do ano, quando também se encerra seu contrato com o Coxa.

A negociação ocorreu durante esta semana, após o empate entre Coritiba e Azuriz, com o placar de 2x2. O goleiro que não jogava desde agosto, entrou como titular no domingo, mas falhou durante um lance decisivo no segundo tempo. Veja:

Muralha foi enganado pela bola lançada por Igor Goularte. O cruzamento do camisa 17 passa por todos e surpreende o goleiro, que falha, resultando no gol do Azuriz. O gol, aos 39 minutos do segundo tempo, resultou no empate entre as duas equipes.

Com 89 jogos disputados pelo Coritiba, o goleiro sofreu 64 gols. Esta já é a segunda vez que Muralha vai atuar no clube paulista. Em 2021, ele foi contratado pelo Mirassol, após o fim de seu vínculo com o Coxa, mas retornou ao clube ainda no mesmo. Com 33 anos, Muralha acumula passagens por Flamengo, Figueirense, Mirassol, Coritiba e também em clubes do futebol japonês.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)