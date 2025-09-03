Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. Caio Maia 03.09.25 14h42 Goleiro Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito (Divulgação) Uma tragédia marcou a noite de terça-feira (2) durante os jogos da Semana da Pátria 2025, em Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. O goleiro Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito logo depois de defender uma cobrança de pênalti no ginásio Zezinho de Freitas. DOJlvWBAF0M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">DOJlvWBAF0M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> Ver essa post no Instagram DOJlvWBAF0M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)De acordo com vídeos gravados no local, o atleta chegou a caminhar pela quadra após a defesa, mas caiu desacordado em seguida. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no ginásio e foi levado ao Hospital São Miguel, mas não resistiu. A causa da morte ainda será investigada. A notícia gerou forte comoção na cidade. Nas redes sociais, a Federação de Futsal do Pará lamentou a morte e expressou os sentimentos aos familiares e amigos do atleta. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Na manhã desta quarta-feira (3), a Prefeitura de Augusto Corrêa anunciou a suspensão dos jogos do dia em respeito à memória de Pixé. “Em virtude do falecimento do jogador Antônio Edson dos Santos Sousa, que veio a óbito durante uma partida de futsal na Semana da Pátria, estão suspensos os jogos de hoje (03/09). Os jogos da terceira rodada acontecerão amanhã (04/09)”, informou a gestão municipal em nota oficial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/09) pela Série B América MG e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 02.09.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h27 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11