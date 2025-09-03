Capa Jornal Amazônia
Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

Caio Maia
fonte

Goleiro Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito (Divulgação)

Uma tragédia marcou a noite de terça-feira (2) durante os jogos da Semana da Pátria 2025, em Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. O goleiro Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito logo depois de defender uma cobrança de pênalti no ginásio Zezinho de Freitas.

DOJlvWBAF0M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

De acordo com vídeos gravados no local, o atleta chegou a caminhar pela quadra após a defesa, mas caiu desacordado em seguida. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no ginásio e foi levado ao Hospital São Miguel, mas não resistiu. A causa da morte ainda será investigada.

A notícia gerou forte comoção na cidade. Nas redes sociais, a Federação de Futsal do Pará lamentou a morte e expressou os sentimentos aos familiares e amigos do atleta. 

Na manhã desta quarta-feira (3), a Prefeitura de Augusto Corrêa anunciou a suspensão dos jogos do dia em respeito à memória de Pixé. 

“Em virtude do falecimento do jogador Antônio Edson dos Santos Sousa, que veio a óbito durante uma partida de futsal na Semana da Pátria, estão suspensos os jogos de hoje (03/09). Os jogos da terceira rodada acontecerão amanhã (04/09)”, informou a gestão municipal em nota oficial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
