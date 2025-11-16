Goiás x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pela Série B

Coritiba x Athletic Club disputam hoje, domingo (16/11), a 37° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Athletic-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Goiás acumula na Série B um total de 58 pontos, 16 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 40 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já no Novorizontino soma 57 pontos, 14 vitórias, 15 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas, mas com apenas 2 vitórias nesse período.

Coritiba x Athletic MG: prováveis escalações

Coritiba: Tadeu; Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Gonzalo Freitas (Anthony); Willean Lepo, Juninho Rafael Gava e Moraes; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho (Brayann). Técnico: Carille.

Athletic (MG): Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Rômulo; Lucca (Robson), Bruno José e Tavinho. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 16h30