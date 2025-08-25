Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Godoy Cruz x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vélez Sarsfield ocupa a 6° posição do Grupo B da segunda fase e soma 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Godoy Cruz está em 14° lugar no mesmo grupo, não obteve vitórias e acumula 3 empates e 2 derrotas.

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

Godoy Cruz: Franco Petroli, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Andrés Meli, Vicente Poggi, Facundo Altamira, Roberto Fernández, Pol Fernández, Santino Andino, Agustín Auzmendi.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori, Lisandro Magallán, Jano Gordon, Elias Gómez, Aaron Quiros, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca, Braian Romero.

FICHA TÉCNICA

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 17h