Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino

Godoy Cruz e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Godoy Cruz ainda não obteve vitórias na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Sudamericana)

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Godoy Cruz x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vélez Sarsfield ocupa a 6° posição do Grupo B da segunda fase e soma 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Godoy Cruz está em 14° lugar no mesmo grupo, não obteve vitórias e acumula 3 empates e 2 derrotas.

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

Godoy Cruz: Franco Petroli, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Andrés Meli, Vicente Poggi, Facundo Altamira, Roberto Fernández, Pol Fernández, Santino Andino, Agustín Auzmendi.

Vélez SarsfieldTomás Marchiori, Lisandro Magallán, Jano Gordon, Elias Gómez, Aaron Quiros, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca, Braian Romero.

FICHA TÉCNICA
Godoy Cruz x Vélez Sarsfield
Campeonato Argentino
Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina
Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 17h

Campeonato Argentino

Godoy Cruz

Vélez Sarsfield

jogos de hoje
Futebol
