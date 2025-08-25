Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Godoy Cruz e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 25.08.25 16h00 Godoy Cruz ainda não obteve vitórias na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Sudamericana) Godoy Cruz x Vélez Sarsfield disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Godoy Cruz x Vélez Sarsfield ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vélez Sarsfield ocupa a 6° posição do Grupo B da segunda fase e soma 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Godoy Cruz está em 14° lugar no mesmo grupo, não obteve vitórias e acumula 3 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Athletic Bilbao x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) por La Liga Ath. Bilbao e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: prováveis escalações Godoy Cruz: Franco Petroli, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Andrés Meli, Vicente Poggi, Facundo Altamira, Roberto Fernández, Pol Fernández, Santino Andino, Agustín Auzmendi. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori, Lisandro Magallán, Jano Gordon, Elias Gómez, Aaron Quiros, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca, Braian Romero. FICHA TÉCNICA Godoy Cruz x Vélez Sarsfield Campeonato Argentino Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Argentino Godoy Cruz Vélez Sarsfield jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Godoy Cruz e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 16h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h30 Campeonato Inglês Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pela Premier League Newcastle e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h00 Série A italiana Inter x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00