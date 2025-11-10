Gimnasia x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino Gimnasia e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.11.25 16h00 Vélez Sarsfield soma 9 pontos a mais que o Gimnasia no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @LibertadoresBR) Gimnasia x Vélez Sarsfield disputam hoje, segunda-feira (10/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Gimnasia y Esgrima x Vélez Sarsfield ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Gimnasia é o 11° colocado do Grupo B da segunda fase da Série A argentina e soma 5 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 9 gols marcados e 16 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Vélez Sarsfield ocupa a 4° posição do mesmo grupo e acumula 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Gimnasia x Vélez Sarsfield: prováveis escalações Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. Técnico: Fernando Zaniratto. Vélez Sarsfield: Sem informações. Técnico: Guillermo Barros Schelotto. FICHA TÉCNICA Gimnasia y Esgrima La Plata x Vélez Sarsfield Campeonato Argentino Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vélez Sarsfield jogos de hoje campeonato argentino Gimnasia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Série A argentina Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.11.25 18h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino Deportivo Riestra e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05