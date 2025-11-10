Gimnasia x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino

Gimnasia x Vélez Sarsfield disputam hoje, segunda-feira (10/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gimnasia y Esgrima x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Gimnasia é o 11° colocado do Grupo B da segunda fase da Série A argentina e soma 5 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 9 gols marcados e 16 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Vélez Sarsfield ocupa a 4° posição do mesmo grupo e acumula 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Gimnasia x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. Técnico: Fernando Zaniratto.

Vélez Sarsfield: Sem informações. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

FICHA TÉCNICA

Gimnasia y Esgrima La Plata x Vélez Sarsfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 17h