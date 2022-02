Genoa x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (25), pelo Campeonato Italiano

As equipes Genoa x Inter de Milão entram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (25/02), para disputar a 27° rodada do Campeonato Italiano. O embate ocorre no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Genoa x Inter de Milão ao vivo?

A partida Genoa x Inter de Milão pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Genoa x Inter de Milão chegam para o jogo?

Genoa é o atual vice-lanterna do Campeonato Italiano e detém apenas 1 vitória, 13 empates e 12 derrotas, além de 22 gols marcados e 47 gols sofridos. A última partida vencida pela equipe ocorreu no dia 21 de julho de 2021.

Já o Internazionale está na vice-liderança da competição e registra 16 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Se vencer esta partida, poderá passar o Milan e se tornar o líder. Porém, a equipe só venceu 1 das suas últimas 5 partidas, sendo o restante 2 empates e 2 derrotas. O atual saldo de gols do Inter é composto por 55 gols marcados contra 22 gols sofridos.

Prováveis escalações

Genoa: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vazquez; Sturaro, Badelj; Rovella, Amiri, Ekuban; Destro. Técnico: Alexander Blessin.

Internazionale: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. Técnico: Inzaghi.

Ficha técnica

Genoa x Internazionale

Campeonato Italiano

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2022, às 17h