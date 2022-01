Gavião quer reverter placar elástico contra o Remo na final o Parazão Feminino

Após derrota contra o Remo, por 6 a 1, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense Feminino, o Gavião deseja reverter o placar elástico neste domingo (23), às 9h30, no Baenão, na partida de volta.

O treinador da equipe, Max Melo, falou com a equipe de OLiberal.com sobre a vontade de mudar o rumo da final. Os treinos da semana serão focados na melhoria tática da equipe.

“O placar está elástico, mas não é um placar irreversível. Estamos treinando para arranjar a melhor formar possível para conquistar a vitória em cima do Remo. Agora é focar nos treinos e ter a melhor tática para vencer o Remo lá dentro”, afirmou.

A partida de volta ocorre neste domingo (23), às 9h30, no Baenão. Os torcedores que desejarem assistir à partida podem adquirir os ingressos nas lojas do Remo (exceto loja da sede social).