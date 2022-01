Treinador do Remo feminino afirma que tem mais 90 minutos para conquistar título inédito

A grande final do Campeonato Paraense Feminino ocorre neste domingo (23), no estádio do Baenão. Na primeira partida o Remo goleou o Gavião por 6 a 1, podendo perder por até quatro gols de diferença para conquistar o título inédito para equipe.

O treinador da equipe Wesley Raad, acredita que as expectativas para esse jogo são melhores possíveis. No entanto, ainda possuem mais 90 minutos para poder comemorar o campeonato e a vaga para o Brasileirão A3.

“Vamos respeitar nosso adversário, fazendo o jogo que fizermos anteriormente, conseguimos sair com uma boa vantagem nos primeiros 90 minutos. Sabemos que tem mais 90 minutos para que a gente conquiste nosso objetivo, mas a ideia é que a gente mantenha o mesmo ritmo de jogo, com a mesma qualidade, os mesmos conceitos que fizemos no jogo passado por isso conseguimos alcançar esses gols”, afirmou.

Wesley deseja ter apoio da torcida azulina no domingo (23), para incentivarem ainda mais as meninas que podem conquistar vaga no nacional.

“Não tem nada ganho ainda, precisamos resolver dentro das quatros linhas, dentro dos 90 minutos e desde já faço o convite a Nação Azulina que compareça no domingo pela manhã no Baenão, de forças e apoie nossas garotas que o objetivo será alcançado”, finalizou.

Os ingressos para partida entre Remo e Gavião estão à venda nas lojas do clube (exceto na sede social), no valor R$10. Para entrar no estádio, o torcedor deverá levar carteirinha de vacina completa contra covid-19.