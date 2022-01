Remo inicia vendas de ingressos para final do Parazão Feminino

Nesta terça-feira (18) o Remo anunciou o início da venda dos ingressos para final do Campeonato Paraense Feminino, contra o Gavião Kyikatejê. As vendas ocorrem em todas as lojas do Remo (exceto na sede social) com valor único de R$10. O torcedor precisa levar o comprovante de vacinação para entrar no Baenão.

A grande final do Parazão Feminino, entre Remo e Gavião Kyikatejê, ocorre no domingo (23), a partir das 9h30, no estádio do Baenão. O Leão pode perder por até quatro gols de diferença que ainda assim conquista o título inédito da competição, além de uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino.