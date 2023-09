Gabriel Jesus ultrapassa Romário e Hulk em ranking de artilheiros da Champions League; confira

A goleada do Arsenal por 4 a 0 sobre o PSV garantiu um novo marco na carreira do atacante Gabriel Jesus. No jogo de ontem (20), aos 38 minutos do segundo tempo, o camisa 9 emplacou o 21º gol em 39 jogos da Champions League, ultrapassando Romário e Hulk na lista da artilharia brasileira na competição, ficando ainda mais próximo do top 5.

O camisa 9 comemorou a nova posição no ranking, após ultrapassar os dois nomes acima, além de Ronaldinho e Ronaldo. "É uma honra, não é? Poder cravar meu nome ao lado de caras históricos no futebol brasileiro e mundial. Foi um sentimento incrível", disse em entrevista ao ge.

Confira o ranking dos brasileiros na Champions League:

Neymar: 43 gols Rivaldo: 31 gols Kaká: 30 gols Jardel: 28 gols Élber: 27 gols José Altafini Mazzola: 24 gols Firmino: 23 gols Luiz Adriano: 22 gols Gabriel Jesus: 21 gols Romário: 20 gols Hulk: 20 gols Willian: 19 gols Adriano: 18 gols

Carreira no Arsenal

Gabriel Jesus integrou o elenco dos Gunners em julho de 2022, quando foi anunciado oficialmente pelos ingleses. Anteriormente, o paulista jogava no Manchester City e foi transferido por aproximadamente R$289 milhões de reais, tornando-se o jogador com o maior salário do clube inglês

