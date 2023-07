Gabriel Jesus relembra episódio em que Guardiola o fez chorar: 'Nem comi'

Entre os momentos mais tensos vividos por Gabriel Jesus, esteve a véspera da partida do Manchester City contra o PSG, pela Champions League, na temporada de 2021/2022. Na ocasião, o ex-atacante do City foi trocado por Zinchenko, sob comando de Pep Guardiola, que o fez chorar com a decisão.

Durante sua participação no podcast "Denilson Show", Jesus comentou sobre o episódio e sua relação com o técnico. O atacante do Arsenal revelou que sentiu vontade de ir embora do time na época.

“Um dia antes, ele não colocou o Zinchenko para treinar lá, eu estava treinando de atacante. O Zinchenko até brinca comigo: ‘Eu fiquei mal por você’. Duas horas antes do jogo, ele deu o time… Nem comi, fui direto para o quarto chorando, liguei para a minha mãe: ‘quero ir embora, vou para casa", contou Gabriel Jesus.

No mesmo jogo, Jesus entrou no segundo tempo e virou a partida contra o PSG com gol e assistência na vitória por 2 a 1. O jogador ainda afirmou que apesar dos desafios, cresceu bastante com o treinamento de Guardiola.

“No outro jogo, pensei que ia jogar e não joguei. Então, tinha muito essa parada com ele. E não é fácil. É muito difícil. Mas o cara evolui, né”, disse Gabriel.

O atacante exemplificou os momentos com Guardiola para falar sobre os motivos que o fez decidir pela transferência para o Arsenal. Segundo ele, as constantes mudanças do treinador eram difíceis.

“O único atrito que tive com o Guardiola foi esse, de esperar, de ter que não se importar de não tocar na bola, de não participar do jogo. (...) Isso me incomodava. Teve jogo que toquei três vezes na bola no primeiro tempo. Eu ficava maluco”, completou.

No Arsenal, Gabriel Jesus tem maior sequência como titular e na posição de centroavante e camisa 9. Em sua despedida do Manchester City, Guardiola disse que o brasileiro “talvez seja a pessoa mais legal com quem trabalhou na vida”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)