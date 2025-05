Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/05) pelo Brasileirão

Remo x Paysandu se enfrentam hoje, domingo (11/05) na grande final do Campeonato Paraense 2025. A decisão será realizada às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Paysandu ao vivo?

A final do Parazão será transmitida ao vivo pela TV Cultura do Pará e pelo canal Esporte na Cultura no YouTube, a partir das 17h.

Como as equipes chegam para o jogo?

As duas equipes chegam com campanhas idênticas: Remo e Paysandu somam 17 pontos em 8 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota.

O Remo leva vantagem no saldo de gols: marcou 17 e sofreu apenas 4, totalizando saldo de 13. Já o Paysandu fez 15 gols e sofreu 7, com saldo de 8.

Remo x Paysandu: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Pavani e Jaderson; Janderson, Pedro Rocha e Felipe Vizeu. Técnico: Daniel Paulista.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Novillo e Reverson; Ramón Martínez, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Rossi, Borasi e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.

FICHA TÉCNICA

Remo x Paysandu

Campeonato Paraense 2025 – Final

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Data/Horário: domingo, 11 de maio de 2025, às 17h