Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (27/01), incluem partidas pelo Campeonato Alemão e Copa da Itália.

Às 16h30, St. Pauli jogará contra o Leipzig pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Como enfrentará a Fiorentina pela Coppa Italia.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Werder Bremen x Hoffenheim - 16h30 - OneFootball St. Pauli x Leipzig - 16h30 - OneFootball

Coppa Italia

Fiorentina x Como - 17h - Youtube (SportyNet)

OneFootball

16h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - Bundesliga 16h30 - St. Pauli x Leipzig - Bundesliga

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.