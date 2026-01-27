Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 27.01.26 7h00 Werder Bremen e Hoffenheim jogarão pela Bundesliga às 16h30 (Facebook/ @werderbremenEN) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (27/01), incluem partidas pelo Campeonato Alemão e Copa da Itália. Às 16h30, St. Pauli jogará contra o Leipzig pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Como enfrentará a Fiorentina pela Coppa Italia. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Werder Bremen x Hoffenheim - 16h30 - OneFootball St. Pauli x Leipzig - 16h30 - OneFootball Coppa Italia Fiorentina x Como - 17h - Youtube (SportyNet) Onde assistir ao jogo de Werder Bremen e Hoffenheim; veja o horário O jogo entre Werder Bremen x Hoffenheim terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 16h30 Onde assistir ao jogo de St. Pauli e Red Bull Leipzig; veja o horário O jogo entre St. Pauli x RB Leipzig terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 16h30 Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Como; veja o horário O jogo entre Fiorentina x Como terá transmissão ao vivo pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira. Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball 16h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - Bundesliga 16h30 - St. Pauli x Leipzig - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49