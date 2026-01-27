Capa Jornal Amazônia
Futebol

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Werder Bremen e Hoffenheim jogarão pela Bundesliga às 16h30 (Facebook/ @werderbremenEN)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (27/01), incluem partidas pelo Campeonato Alemão e Copa da Itália.

Às 16h30, St. Pauli jogará contra o Leipzig pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Como enfrentará a Fiorentina pela Coppa Italia.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Werder Bremen x Hoffenheim - 16h30 - OneFootball
  2. St. Pauli x Leipzig - 16h30 - OneFootball

Coppa Italia

  1. Fiorentina x Como - 17h - Youtube (SportyNet)

Onde assistir ao jogo de Werder Bremen e Hoffenheim; veja o horário

O jogo entre Werder Bremen x Hoffenheim terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 16h30

Onde assistir ao jogo de St. Pauli e Red Bull Leipzig; veja o horário

O jogo entre St. Pauli x RB Leipzig terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 16h30

Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Como; veja o horário

O jogo entre Fiorentina x Como terá transmissão ao vivo pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - Bundesliga
  2. 16h30 - St. Pauli x Leipzig - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

.
