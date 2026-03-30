O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 15h45, a Alemanha jogará um amistoso contra a Gana (X/ Philipp Reinhard/ @DFB_Team)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (30/03), incluem amistosos internacionais e partidas pela Copa do Nordeste, Copa Norte Copa Centro-Oeste.

Às 15h45, a Alemanha jogará um amistoso contra Gana. Já às 21h, o Amazonas enfrentará o Águia de Marbá pela Copa do Norte.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos 

  1. Chipre x Moldávia - 13h - SporTV 3
  2. Alemanha x Gana - 15h45 - SporTV

Copa Centro-Oeste e Copa Norte

  1. Trem x GAS - 18h - Sem informações
  2. Amazonas x Águia de Marabá - 21h - Youtube (Canal do Benja)

Copa do Nordeste

  1. Jacuipense x América-RN - 18h30 - Youtube (Canal do Benja)

Onde assistir ao jogo de Chipre e Moldávia; veja o horário

O jogo entre Chipre x Moldávia terá transmissão ao vivo pela SporTV 3, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Alemanha e Gana; veja o horário

O jogo entre Alemanha x Gana terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Amazonas e Águia de Marabá; veja o horário

O jogo entre Amazonas x Águia de Marabá terá transmissão ao vivo pelo Canal do Benja, no Youtube, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Jacuipense e América-RN; veja o horário

O jogo entre Jacuipense x América-RN terá transmissão ao vivo pelo Canal do Benja, no Youtube, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

  1. 13h - Chipre x Moldávia - Amistoso Internacional
  2. 15h45 - Alemanha x Gana - Amistoso Internacional

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

  1. 18h30 - Jacuipense x América-RN - Copa do Nordeste
