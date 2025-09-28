Futebol: veja quem joga hoje, domingo (28/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (28/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 16h, o Fluminense enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Corinthians enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Freiburg x Hoffenheim - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Colônia x Stuttgart - 12h30 - OneFootball Union Berlin x Hamburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Racing x Independiente - 15h15 - ESPN 4 e Disney+ River Plate x Deportivo Riestra - 18h - Disney+ Independiente Rivadavia x Huracán - 19h30 - AFA Play Instituto x Lanús - 20h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Grêmio x Vitória - 11h - Premiere Fluminense x Botafogo - 16h - TV Globo e Premiere Bahia x Palmeiras - 16h - TV Globo e Premiere Bragantino x Santos - 18h30 - SporTV e Premiere Corinthians x Flamengo - 20h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x Paysandu - 16h - Disney+ Novorizontino x Vila Nova - 16h - Disney+ Remo x CRB - 18h - ESPN 4 e Disney+ Botafogo-SP x Ferroviária - 18h30 - Disney+ Cuiabá x Athletic Club - 20h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Rayo Vallecano x Sevilla - 09h - Disney+ Elche x Celta - 11h15 - Disney+ Barcelona x Real Sociedad - 13h30 - Disney+ Betis x Osasuna - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Aston Villa x Fulham - 10h - XSports e Disney+ Newcastle x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Sassuolo x Udinese - 07h30 - Disney+ Pisa x Fiorentina - 10h - Disney+ Roma x Verona - 10h - Disney+ Lecce x Bologna - 13h - Disney+ Milan x Napoli - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

Alverca x Vitória SC - 11h30 - Sem informações Braga x Nacional - 14h - XSports Famalicão x Rio Ave - 16h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Bahia x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Red Bull Bragantino e Santos; veja o horário

O jogo entre RB Bragantino x Santos terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

12h30 - Newcastle x Arsenal - Premier League 15h15 - Racing x Independiente - Campeonato Argentino 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano 18h - Remo x CRB - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Athletic Club - Série B do Brasileirão

SporTV

18h30 - Bragantino x Santos - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

07h30 - Sassuolo x Udinese - Campeonato Italiano 09h - Rayo Vallecano x Sevilla - La Liga 10h - Pisa x Fiorentina - Campeonato Italiano 10h - Roma x Verona - 10h - Campeonato Italiano 10h - Aston Villa x Fulham - Premier League 11h15 - Elche x Celta - La Liga 12h30 - Newcastle x Arsenal - Premier League 15h15 - Racing x Independiente - Campeonato Argentino 13h - Lecce x Bologna - 13h - Campeonato Italiano 13h30 - Barcelona x Real Sociedad - La Liga

15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano 16h - Betis x Osasuna - La Liga 16h - Criciúma x Paysandu - Série B do Brasileirão 16h - Novorizontino x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - River Plate x Deportivo Riestra - Campeonato Argentino

18h - Remo x CRB - Série B do Brasileirão 18h30 - Botafogo-SP x Ferroviária - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Athletic Club - Série B do Brasileirão

Premiere

11h - Grêmio x Vitória - Brasileirão 16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão 18h30 - Bragantino x Santos - Brasileirão 20h30 - Corinthians x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

10h30 - Freiburg x Hoffenheim - Bundesliga 12h30 - Colônia x Stuttgart - Bundesliga 14h30 - Union Berlin x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.