Futebol: veja quem joga hoje, domingo (28/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 28.09.25 7h00 Às 16h, o Fluminense jogará contra o Botafogo pelo Brasileirão (X/ @Sudamericana) Os jogos de hoje, neste domingo (28/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais. Às 16h, o Fluminense enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Corinthians enfrentará o Flamengo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Freiburg x Hoffenheim - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Colônia x Stuttgart - 12h30 - OneFootball Union Berlin x Hamburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Racing x Independiente - 15h15 - ESPN 4 e Disney+ River Plate x Deportivo Riestra - 18h - Disney+ Independiente Rivadavia x Huracán - 19h30 - AFA Play Instituto x Lanús - 20h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro - Brasileirão Grêmio x Vitória - 11h - Premiere Fluminense x Botafogo - 16h - TV Globo e Premiere Bahia x Palmeiras - 16h - TV Globo e Premiere Bragantino x Santos - 18h30 - SporTV e Premiere Corinthians x Flamengo - 20h30 - CazéTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x Paysandu - 16h - Disney+ Novorizontino x Vila Nova - 16h - Disney+ Remo x CRB - 18h - ESPN 4 e Disney+ Botafogo-SP x Ferroviária - 18h30 - Disney+ Cuiabá x Athletic Club - 20h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Sevilla - 09h - Disney+ Elche x Celta - 11h15 - Disney+ Barcelona x Real Sociedad - 13h30 - Disney+ Betis x Osasuna - 16h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Aston Villa x Fulham - 10h - XSports e Disney+ Newcastle x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Sassuolo x Udinese - 07h30 - Disney+ Pisa x Fiorentina - 10h - Disney+ Roma x Verona - 10h - Disney+ Lecce x Bologna - 13h - Disney+ Milan x Napoli - 15h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português Alverca x Vitória SC - 11h30 - Sem informações Braga x Nacional - 14h - XSports Famalicão x Rio Ave - 16h30 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Fluminense e Botafogo; veja o horário O jogo entre Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Bahia e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Bahia x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Red Bull Bragantino e Santos; veja o horário O jogo entre RB Bragantino x Santos terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Flamengo; veja o horário O jogo entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 20h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 12h30 - Newcastle x Arsenal - Premier League 15h15 - Racing x Independiente - Campeonato Argentino 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano 18h - Remo x CRB - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Athletic Club - Série B do Brasileirão SporTV 18h30 - Bragantino x Santos - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 07h30 - Sassuolo x Udinese - Campeonato Italiano 09h - Rayo Vallecano x Sevilla - La Liga 10h - Pisa x Fiorentina - Campeonato Italiano 10h - Roma x Verona - 10h - Campeonato Italiano 10h - Aston Villa x Fulham - Premier League 11h15 - Elche x Celta - La Liga 12h30 - Newcastle x Arsenal - Premier League 15h15 - Racing x Independiente - Campeonato Argentino 13h - Lecce x Bologna - 13h - Campeonato Italiano 13h30 - Barcelona x Real Sociedad - La Liga 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano 16h - Betis x Osasuna - La Liga 16h - Criciúma x Paysandu - Série B do Brasileirão 16h - Novorizontino x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - River Plate x Deportivo Riestra - Campeonato Argentino 18h - Remo x CRB - Série B do Brasileirão 18h30 - Botafogo-SP x Ferroviária - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Athletic Club - Série B do Brasileirão Premiere 11h - Grêmio x Vitória - Brasileirão 16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão 18h30 - Bragantino x Santos - Brasileirão 20h30 - Corinthians x Flamengo - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 10h30 - Freiburg x Hoffenheim - Bundesliga 12h30 - Colônia x Stuttgart - Bundesliga 14h30 - Union Berlin x Hamburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 