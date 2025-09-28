Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (28/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 16h, o Fluminense jogará contra o Botafogo pelo Brasileirão (X/ @Sudamericana)

Os jogos de hoje, neste domingo (28/09), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoLa Liga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 16h, o Fluminense enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Corinthians enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Hoffenheim - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Colônia x Stuttgart - 12h30 - OneFootball
  3. Union Berlin x Hamburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Racing x Independiente - 15h15 - ESPN 4 e Disney+
  2. River Plate x Deportivo Riestra - 18h - Disney+
  3. Independiente Rivadavia x Huracán - 19h30 - AFA Play
  4. Instituto x Lanús - 20h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Grêmio x Vitória - 11h - Premiere
  2. Fluminense x Botafogo - 16h - TV Globo e Premiere
  3. Bahia x Palmeiras - 16h - TV Globo e Premiere
  4. Bragantino x Santos - 18h30 - SporTV e Premiere
  5. Corinthians x Flamengo - 20h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Criciúma x Paysandu - 16h - Disney+
  2. Novorizontino x Vila Nova - 16h - Disney+
  3. Remo x CRB - 18h - ESPN 4 e Disney+
  4. Botafogo-SP x Ferroviária - 18h30 - Disney+
  5. Cuiabá x Athletic Club - 20h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Sevilla - 09h - Disney+
  2. Elche x Celta - 11h15 - Disney+
  3. Barcelona x Real Sociedad - 13h30 - Disney+
  4. Betis x Osasuna - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Aston Villa x Fulham - 10h - XSports e Disney+
  2. Newcastle x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Sassuolo x Udinese - 07h30 - Disney+
  2. Pisa x Fiorentina - 10h - Disney+
  3. Roma x Verona - 10h - Disney+
  4. Lecce x Bologna - 13h - Disney+
  5. Milan x Napoli - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Alverca x Vitória SC - 11h30 - Sem informações
  2. Braga x Nacional - 14h - XSports
  3. Famalicão x Rio Ave - 16h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Bahia x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Red Bull Bragantino e Santos; veja o horário

O jogo entre RB Bragantino x Santos terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão
  2. 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 12h30 - Newcastle x Arsenal - Premier League
  2. 15h15 - Racing x Independiente - Campeonato Argentino
  3. 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano
  4. 18h - Remo x CRB - Série B do Brasileirão
  5. 20h30 - Cuiabá x Athletic Club - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 18h30 - Bragantino x Santos - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 07h30 - Sassuolo x Udinese - Campeonato Italiano
  2. 09h - Rayo Vallecano x Sevilla - La Liga
  3. 10h - Pisa x Fiorentina - Campeonato Italiano
  4. 10h - Roma x Verona - 10h - Campeonato Italiano
  5. 10h - Aston Villa x Fulham - Premier League
  6. 11h15 - Elche x Celta - La Liga
  7. 12h30 - Newcastle x Arsenal - Premier League
  8. 15h15 - Racing x Independiente - Campeonato Argentino
  9. 13h - Lecce x Bologna - 13h - Campeonato Italiano
  10. 13h30 - Barcelona x Real Sociedad - La Liga
  11. 15h45 - Milan x Napoli - Campeonato Italiano
  12. 16h - Betis x Osasuna - La Liga
  13. 16h - Criciúma x Paysandu - Série B do Brasileirão
  14. 16h - Novorizontino x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  15. 18h - River Plate x Deportivo Riestra - Campeonato Argentino
  16. 18h - Remo x CRB - Série B do Brasileirão
  17. 18h30 - Botafogo-SP x Ferroviária - Série B do Brasileirão
  18. 20h30 - Cuiabá x Athletic Club - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 11h - Grêmio x Vitória - Brasileirão
  2. 16h - Fluminense x Botafogo - Brasileirão
  3. 16h - Bahia x Palmeiras - Brasileirão
  4. 18h30 - Bragantino x Santos - Brasileirão
  5. 20h30 - Corinthians x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Freiburg x Hoffenheim - Bundesliga
  2. 12h30 - Colônia x Stuttgart - Bundesliga
  3. 14h30 - Union Berlin x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

