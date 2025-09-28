Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue Estadão Conteúdo 28.09.25 1h17 Uma vergonha. Uma selvageria. Um desrespeito ao boxe. É desta forma que será lembrada a vitória de Acelino Popó Freitas sobre Wanderlei Silva por desclassificação no quarto assalto, em evento realizado neste sábado, em São Paulo. Depois de Wanderlei, um astro do MMA, distribuir cabeças e golpes ilegais durante a luta, na qual foi totalmente dominado pelo tetracampeão de boxe, as duas equipes brigaram em cima do ringue, juntamente com os dois lutadores. O final foi uma decepção ao público seleto presente, para a Spaten (patrocinadora do evento) e um 'golpe baixo' para a Rede Globo, que destacou durante toda a semana um espaço especial em sua programação. Mas o grande derrotado da noite foi o boxe. O deprimente e lamentável acontecimento mostra que eventos 'pseudo-profissionais' precisam ser repensados para que, além de fazer o boxe perder de novo a credibilidade tão duramente conquistada com a mídia, não se tornem um mau exemplo para os fãs da modalidade, cujo apelido é 'nobre arte'. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Popó Wanderleu Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 futebol Antológico! Após interesse do Barcelona, promessa do Palmeiras marca golaço na Copinha; assista Atacante de apenas 15 anos tem dado o que falar 28.09.25 0h33 futebol Paysandu: diretoria da mulher quer focar na profissionalização das colaboradoras bicolores Pasta foi lançada na última terça-feira (31) 01.09.21 17h57 Futebol Luxa diz que Felipe Melo não atuará de volante; veja números do zagueiro Técnico considera que jogador de 36 anos brigaria por vaga na Seleção se mudasse de posição antes; capitão lidera quatro estatísticas entre colegas da defesa no Palmeiras 12.05.20 8h42