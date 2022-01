Antológico! Após interesse do Barcelona, promessa do Palmeiras marca golaço na Copinha; assista

No início da semana, foi noticiado o interesse do Barcelona na contratação do atacante Endrick, promessa do Palmeiras. Dias depois, na noite desta quarta-feira (19), o jogador levou as redes sociais à loucura, ao marcar um golaço de bicleta, de fora da área, durante as quartas de final contra o Oeste, pela Copinha. O clube alviverde venceu por 5 a 2.

Assista ao gol de Endrick

Reação nas redes sociais