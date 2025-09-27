Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 27.09.25 7h00 Às 16h, Fortaleza e Sport Recife jogarão pelo Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife) Os jogos de hoje, neste sábado (27/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais. Às 18h30, o Vasco enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. No mesmo horário, o Juventude enfrentará o Internacional pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Mainz x Borussia Dortmund - 10h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Wolfsburg x Leipzig - 10h30 - OneFootball St. Pauli x Leverkusen - 10h30 - CazéTV e OneFootball Heidenheim x Augsburg - 10h30 - OneFootball Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Gimnasia x Rosario - 14h30 - AFA Play Aldosivi x Argentinos Juniors - 14h30 - AFA Play San Lorenzo x Godoy Cruz - 16h45 - AFA Play Defensa y Justicia x Boca Juniors - 19h - ESPN e Disney+ Talleres x Sarmiento - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro - Brasileirão Fortaleza x Sport Recife - 16h - Premiere Vasco x Cruzeiro - 18h30 - Amazon Prime Video Juventude x Internacional - 18h30 - Premiere Atlético-MG x Mirassol - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Operário - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Getafe x Levante - 09h - Disney+ Atlético Madrid x Real Madrid - 11h15 - Disney+ Mallorca x Alavés - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Villarreal x Athletic Bilbao - 16h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brentford x Manchester United - 08h30 - ESPN e Disney+ Chelsea x Brighton - 11h - ESPN 4 e Disney+ Crystal Palace x Liverpool - 11h - Disney+ Leeds x Bournemouth - 11h - Disney+ Manchester City x Burnley - 11h - XSports e Disney+ Nottingham Forest x Sunderland - 13h30 - ESPN e Disney+ Tottenham x Wolverhampton - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Como x Cremonese - 10h - Disney+ Juventus x Atalanta - 13h - CazéTV e Disney+ Cagliari x Inter de Milão - 15h45 - XSports e Disney+ Campeonato Português Moreirense x Casa Pia - 11h30 - Sem informações Santa Clara x Tondela - 12h30 - Sem informações Estrela Amadora x AVS SAD - 14h - Sem informações Estoril x Sporting - 16h30 - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Saudita Al Riyadh x Neom - 12h20 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hazem x Al Ahli - 12h35 - Sem informações Al Fateh x Al Quadisiya - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Sport; veja o horário O jogo entre Fortaleza x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Vasco e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Vasco da Gama x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Juventude e Internacional; veja o horário O jogo entre Juventude x Inter terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Mirassol; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Mirassol terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h - Al Fateh x Al Quadisiya - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h30 - Al Riyadh x Neom - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 08h30 - Brentford x Manchester United - Premier League 11h - Chelsea x Brighton - Premier League 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - Premier League 13h30 - Mallorca x Alavés - La Liga 16h - Tottenham x Wolverhampton - Premier League 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - La Liga 16h30 - Estoril x Sporting - Campeonato Português 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino SporTV 10h30 - Mainz x Borussia Dortmund - Bundesliga 15h - Al Fateh x Al Quadisiya - Campeonato Saudita 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 08h30 - Brentford x Manchester United - Premier League 09h - Getafe x Levante - La Liga 10h - Como x Cremonese - Campeonato Italiano 11h - Crystal Palace x Liverpool - Premier League 11h - Leeds x Bournemouth - Premier League 11h - Manchester City x Burnley - Premier League 11h - Chelsea x Brighton - Premier League 11h15 - Atlético Madrid x Real Madrid - La Liga 13h - Juventus x Atalanta - Campeonato Italiano 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - Premier League 13h30 - Mallorca x Alavés - La Liga 15h45 - Cagliari x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h - Tottenham x Wolverhampton - Premier League 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - La Liga 16h30 - Estoril x Sporting - Campeonato Português 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino 20h30 - Athletico-PR x Operário - Série B do Brasileirão Premiere 16h - Fortaleza x Sport Recife - Brasileirão 18h30 - Juventude x Internacional - Brasileirão 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 10h30 - Mainz x Borussia Dortmund - Bundesliga 10h30 - Wolfsburg x Leipzig - Bundesliga 10h30 - St. Pauli x Leverkusen - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Augsburg - Bundesliga 13h30 - Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . 