Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Fortaleza e Sport Recife jogarão pelo Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Os jogos de hoje, neste sábado (27/09), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoLa Liga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Vasco enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. No mesmo horário, o Juventude enfrentará o Internacional pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Mainz x Borussia Dortmund - 10h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Wolfsburg x Leipzig - 10h30 - OneFootball
  3. St. Pauli x Leverkusen - 10h30 - CazéTV e OneFootball
  4. Heidenheim x Augsburg - 10h30 - OneFootball
  5. Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Gimnasia x Rosario - 14h30 - AFA Play
  2. Aldosivi x Argentinos Juniors - 14h30 - AFA Play
  3. San Lorenzo x Godoy Cruz - 16h45 - AFA Play
  4. Defensa y Justicia x Boca Juniors - 19h - ESPN e Disney+
  5. Talleres x Sarmiento - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Fortaleza x Sport Recife - 16h - Premiere
  2. Vasco x Cruzeiro - 18h30 - Amazon Prime Video
  3. Juventude x Internacional - 18h30 - Premiere
  4. Atlético-MG x Mirassol - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Athletico-PR x Operário - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Getafe x Levante - 09h - Disney+
  2. Atlético Madrid x Real Madrid - 11h15 - Disney+
  3. Mallorca x Alavés - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Villarreal x Athletic Bilbao - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brentford x Manchester United - 08h30 - ESPN e Disney+
  2. Chelsea x Brighton - 11h - ESPN 4 e Disney+
  3. Crystal Palace x Liverpool - 11h - Disney+
  4. Leeds x Bournemouth - 11h - Disney+
  5. Manchester City x Burnley - 11h - XSports e Disney+
  6. Nottingham Forest x Sunderland - 13h30 - ESPN e Disney+
  7. Tottenham x Wolverhampton - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Cremonese - 10h - Disney+
  2. Juventus x Atalanta - 13h - CazéTV e Disney+
  3. Cagliari x Inter de Milão - 15h45 - XSports e Disney+

Campeonato Português

  1. Moreirense x Casa Pia - 11h30 - Sem informações
  2. Santa Clara x Tondela - 12h30 - Sem informações
  3. Estrela Amadora x AVS SAD - 14h - Sem informações
  4. Estoril x Sporting - 16h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Riyadh x Neom - 12h20 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Hazem x Al Ahli - 12h35 - Sem informações
  3. Al Fateh x Al Quadisiya - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Sport; veja o horário

O jogo entre Fortaleza x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Juventude e Internacional; veja o horário

O jogo entre Juventude x Inter terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Mirassol; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Mirassol terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h - Al Fateh x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h30 - Al Riyadh x Neom - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 08h30 - Brentford x Manchester United - Premier League
  2. 11h - Chelsea x Brighton - Premier League
  3. 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - Premier League
  4. 13h30 - Mallorca x Alavés - La Liga
  5. 16h - Tottenham x Wolverhampton - Premier League
  6. 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - La Liga
  7. 16h30 - Estoril x Sporting - Campeonato Português
  8. 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 10h30 - Mainz x Borussia Dortmund - Bundesliga
  2. 15h - Al Fateh x Al Quadisiya - Campeonato Saudita
  3. 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Brentford x Manchester United - Premier League
  2. 09h - Getafe x Levante - La Liga
  3. 10h - Como x Cremonese - Campeonato Italiano
  4. 11h - Crystal Palace x Liverpool - Premier League
  5. 11h - Leeds x Bournemouth - Premier League
  6. 11h - Manchester City x Burnley - Premier League
  7. 11h - Chelsea x Brighton - Premier League
  8. 11h15 - Atlético Madrid x Real Madrid - La Liga
  9. 13h - Juventus x Atalanta - Campeonato Italiano
  10. 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - Premier League
  11. 13h30 - Mallorca x Alavés - La Liga
  12. 15h45 - Cagliari x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  13. 16h - Tottenham x Wolverhampton - Premier League
  14. 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - La Liga
  15. 16h30 - Estoril x Sporting - Campeonato Português
  16. 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino
  17. 20h30 - Athletico-PR x Operário - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Fortaleza x Sport Recife - Brasileirão
  2. 18h30 - Juventude x Internacional - Brasileirão
  3. 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Mainz x Borussia Dortmund - Bundesliga
  2. 10h30 - Wolfsburg x Leipzig - Bundesliga
  3. 10h30 - St. Pauli x Leverkusen - Bundesliga
  4. 10h30 - Heidenheim x Augsburg - Bundesliga
  5. 13h30 - Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

