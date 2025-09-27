Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (27/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Vasco enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. No mesmo horário, o Juventude enfrentará o Internacional pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Mainz x Borussia Dortmund - 10h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Wolfsburg x Leipzig - 10h30 - OneFootball St. Pauli x Leverkusen - 10h30 - CazéTV e OneFootball Heidenheim x Augsburg - 10h30 - OneFootball Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Gimnasia x Rosario - 14h30 - AFA Play Aldosivi x Argentinos Juniors - 14h30 - AFA Play San Lorenzo x Godoy Cruz - 16h45 - AFA Play Defensa y Justicia x Boca Juniors - 19h - ESPN e Disney+ Talleres x Sarmiento - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Fortaleza x Sport Recife - 16h - Premiere Vasco x Cruzeiro - 18h30 - Amazon Prime Video Juventude x Internacional - 18h30 - Premiere Atlético-MG x Mirassol - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Athletico-PR x Operário - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Levante - 09h - Disney+ Atlético Madrid x Real Madrid - 11h15 - Disney+ Mallorca x Alavés - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Villarreal x Athletic Bilbao - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Brentford x Manchester United - 08h30 - ESPN e Disney+ Chelsea x Brighton - 11h - ESPN 4 e Disney+ Crystal Palace x Liverpool - 11h - Disney+ Leeds x Bournemouth - 11h - Disney+ Manchester City x Burnley - 11h - XSports e Disney+ Nottingham Forest x Sunderland - 13h30 - ESPN e Disney+ Tottenham x Wolverhampton - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Como x Cremonese - 10h - Disney+ Juventus x Atalanta - 13h - CazéTV e Disney+ Cagliari x Inter de Milão - 15h45 - XSports e Disney+

Campeonato Português

Moreirense x Casa Pia - 11h30 - Sem informações Santa Clara x Tondela - 12h30 - Sem informações Estrela Amadora x AVS SAD - 14h - Sem informações Estoril x Sporting - 16h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Riyadh x Neom - 12h20 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hazem x Al Ahli - 12h35 - Sem informações Al Fateh x Al Quadisiya - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h - Al Fateh x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

12h30 - Al Riyadh x Neom - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

08h30 - Brentford x Manchester United - Premier League 11h - Chelsea x Brighton - Premier League 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - Premier League 13h30 - Mallorca x Alavés - La Liga 16h - Tottenham x Wolverhampton - Premier League 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - La Liga 16h30 - Estoril x Sporting - Campeonato Português 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

10h30 - Mainz x Borussia Dortmund - Bundesliga 15h - Al Fateh x Al Quadisiya - Campeonato Saudita 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

08h30 - Brentford x Manchester United - Premier League 09h - Getafe x Levante - La Liga 10h - Como x Cremonese - Campeonato Italiano 11h - Crystal Palace x Liverpool - Premier League 11h - Leeds x Bournemouth - Premier League 11h - Manchester City x Burnley - Premier League 11h - Chelsea x Brighton - Premier League 11h15 - Atlético Madrid x Real Madrid - La Liga 13h - Juventus x Atalanta - Campeonato Italiano 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - Premier League 13h30 - Mallorca x Alavés - La Liga 15h45 - Cagliari x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h - Tottenham x Wolverhampton - Premier League 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - La Liga 16h30 - Estoril x Sporting - Campeonato Português 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino 20h30 - Athletico-PR x Operário - Série B do Brasileirão

Premiere

16h - Fortaleza x Sport Recife - Brasileirão 18h30 - Juventude x Internacional - Brasileirão 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

10h30 - Mainz x Borussia Dortmund - Bundesliga 10h30 - Wolfsburg x Leipzig - Bundesliga 10h30 - St. Pauli x Leverkusen - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Augsburg - Bundesliga 13h30 - Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.