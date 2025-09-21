Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 17h30, Sport Recife e Corinthians jogarão pelo Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Os jogos de hoje, neste domingo (21/09), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoCampeonato Italiano, La Liga e outras competições internacionais.

Às 17h30, o Flamengo enfrentará o Vasco pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Santos enfrentará o São Paulo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Eintracht Frankfurt x Union Berlin - 10h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Leverkusen x Borussia Mönchengladbach - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Borussia Dortmund x Wolfsburg - 14h30 - SportyNet, CazéTV e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Independiente x San Lorenzo - 14h30 - Disney+
  2. Godoy Cruz x Instituto - 16h45 - Disney+
  3. Argentinos Juniors x Banfield - 19h - AFA Play
  4. Rosario x Talleres - 19h - AFA Play
  5. Boca Juniors x Central Córdoba - 21h15 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Mirassol x Juventude - 16h - Premiere
  2. Flamengo x Vasco - 17h30 - TV Globo e Premiere
  3. Internacional x Grêmio - 17h30 - TV Globo e Premiere
  4. Sport Recife x Corinthians - 17h30 - TV Globo e Premiere
  5. Santos x São Paulo - 20h30 - SporTV e Premiere
  6. Cruzeiro x Bragantino - 20h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Criciúma x CRB - 16h - Disney+
  2. América-MG x Coritiba - 16h - SportyNet e Disney+
  3. Athletico PR x Vila Nova - 19h - Disney+
  4. Cuiabá x Chapecoense - 20h30 - SportyNet e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Celta - 09h - Disney+
  2. Mallorca x Atlético Madrid - 11h15 - ESPN 4 e Disney+
  3. Elche x Oviedo - 13h30 - Disney+
  4. Barcelona x Getafe - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Bournemouth x Newcastle - 10h - Disney+
  2. Sunderland x Aston Villa - 10h - ESPN e Disney+
  3. Arsenal x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lazio x Roma - 07h30 - Disney+
  2. Torino x Atalanta - 10h - Disney+
  3. Cremonese x Parma - 10h - Disney+
  4. Fiorentina x Como - 13h - Disney+
  5. Inter de Milão x Sassuolo - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Tondela x Estrela Amadora - 11h30 - Sem informações
  2. Gil Vicente x Estoril - 14h - Sem informações
  3. Casa Pia x Famalicão - 16h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Vitória e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Vitória x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Ceará e Bahia; veja o horário

O jogo entre Ceará x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 17h30 - Flamengo x Vasco - Brasileirão
  2. 17h30 - Internacional x Grêmio - Brasileirão
  3. 17h30 - Sport Recife x Corinthians - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Sunderland x Aston Villa - Premier League
  2. 11h15 - Mallorca x Atlético Madrid - La Liga
  3. 12h30 - Arsenal x Manchester City - Premier League
  4. 15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - Campeonato Italiano
  5. 21h15 - Boca Juniors x Central Córdoba - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 20h30 - Santos x São Paulo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 07h30 - Lazio x Roma - Campeonato Italiano
  2. 09h - Rayo Vallecano x Celta - La Liga
  3. 10h - Torino x Atalanta - Campeonato Italiano
  4. 10h - Cremonese x Parma - Campeonato Italiano
  5. 10h - Bournemouth x Newcastle - Premier League
  6. 10h - Sunderland x Aston Villa - Premier League
  7. 11h15 - Mallorca x Atlético Madrid - La Liga
  8. 12h30 - Arsenal x Manchester City - Premier League
  9. 13h - Fiorentina x Como - Campeonato Italiano
  10. 13h30 - Elche x Oviedo - La Liga
  11. 14h30 - Independiente x San Lorenzo - Campeonato Argentino
  12. 15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - Campeonato Italiano
  13. 16h - América-MG x Coritiba - Série B do Brasileirão
  14. 16h - Barcelona x Getafe - La Liga
  15. 16h - Criciúma x CRB - Série B do Brasileirão
  16. 16h45 - Godoy Cruz x Instituto - Campeonato Argentino
  17. 19h - Athletico PR x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  18. 20h30 - Cuiabá x Chapecoense - Série B do Brasileirão
  19. 21h15 - Boca Juniors x Central Córdoba - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Mirassol x Juventude - Brasileirão
  2. 17h30 - Flamengo x Vasco - Brasileirão
  3. 17h30 - Internacional x Grêmio - Brasileirão
  4. 17h30 - Sport Recife x Corinthians - Brasileirão
  5. 20h30 - Santos x São Paulo - Brasileirão
  6. 20h30 - Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Eintracht Frankfurt x Union Berlin - Bundesliga
  2. 12h30 - Leverkusen x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  3. 14h30 - Borussia Dortmund x Wolfsburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

  1. 10h30 - Eintracht Frankfurt x Union Berlin - Bundesliga
  2. 14h30 - Borussia Dortmund x Wolfsburg - Bundesliga
  3. 16h - América-MG x Coritiba - Série B do Brasileirão
  4. 20h30 - Cuiabá x Chapecoense - Série B do Brasileirão
ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

21.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 20h00

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 17h30

Campeonato Brasileiro

Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Ceará e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PÓS-JOGO

Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão

O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B

20.09.25 23h43

FUTEBOL

Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo'

Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa

21.09.25 7h30

Fim da linha

Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão

Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português

21.09.25 14h48

Futebol

Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas

Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão.

21.09.25 7h00

