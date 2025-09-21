Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 21.09.25 7h00 Às 17h30, Sport Recife e Corinthians jogarão pelo Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife) Os jogos de hoje, neste domingo (21/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Italiano, La Liga e outras competições internacionais. Às 17h30, o Flamengo enfrentará o Vasco pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Santos enfrentará o São Paulo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Eintracht Frankfurt x Union Berlin - 10h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leverkusen x Borussia Mönchengladbach - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Dortmund x Wolfsburg - 14h30 - SportyNet, CazéTV e OneFootball Campeonato Argentino Independiente x San Lorenzo - 14h30 - Disney+ Godoy Cruz x Instituto - 16h45 - Disney+ Argentinos Juniors x Banfield - 19h - AFA Play Rosario x Talleres - 19h - AFA Play Boca Juniors x Central Córdoba - 21h15 - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Brasileiro - Brasileirão Mirassol x Juventude - 16h - Premiere Flamengo x Vasco - 17h30 - TV Globo e Premiere Internacional x Grêmio - 17h30 - TV Globo e Premiere Sport Recife x Corinthians - 17h30 - TV Globo e Premiere Santos x São Paulo - 20h30 - SporTV e Premiere Cruzeiro x Bragantino - 20h30 - CazéTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x CRB - 16h - Disney+ América-MG x Coritiba - 16h - SportyNet e Disney+ Athletico PR x Vila Nova - 19h - Disney+ Cuiabá x Chapecoense - 20h30 - SportyNet e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Celta - 09h - Disney+ Mallorca x Atlético Madrid - 11h15 - ESPN 4 e Disney+ Elche x Oviedo - 13h30 - Disney+ Barcelona x Getafe - 16h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Bournemouth x Newcastle - 10h - Disney+ Sunderland x Aston Villa - 10h - ESPN e Disney+ Arsenal x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Lazio x Roma - 07h30 - Disney+ Torino x Atalanta - 10h - Disney+ Cremonese x Parma - 10h - Disney+ Fiorentina x Como - 13h - Disney+ Inter de Milão x Sassuolo - 15h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português Tondela x Estrela Amadora - 11h30 - Sem informações Gil Vicente x Estoril - 14h - Sem informações Casa Pia x Famalicão - 16h30 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Vitória e Fluminense; veja o horário O jogo entre Vitória x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Botafogo x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Ceará e Bahia; veja o horário O jogo entre Ceará x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 17h30 - Flamengo x Vasco - Brasileirão 17h30 - Internacional x Grêmio - Brasileirão 17h30 - Sport Recife x Corinthians - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Sunderland x Aston Villa - Premier League 11h15 - Mallorca x Atlético Madrid - La Liga 12h30 - Arsenal x Manchester City - Premier League 15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - Campeonato Italiano 21h15 - Boca Juniors x Central Córdoba - Campeonato Argentino SporTV 20h30 - Santos x São Paulo - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 07h30 - Lazio x Roma - Campeonato Italiano 09h - Rayo Vallecano x Celta - La Liga 10h - Torino x Atalanta - Campeonato Italiano 10h - Cremonese x Parma - Campeonato Italiano 10h - Bournemouth x Newcastle - Premier League 10h - Sunderland x Aston Villa - Premier League 11h15 - Mallorca x Atlético Madrid - La Liga 12h30 - Arsenal x Manchester City - Premier League 13h - Fiorentina x Como - Campeonato Italiano 13h30 - Elche x Oviedo - La Liga 14h30 - Independiente x San Lorenzo - Campeonato Argentino 15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - Campeonato Italiano 16h - América-MG x Coritiba - Série B do Brasileirão 16h - Barcelona x Getafe - La Liga 16h - Criciúma x CRB - Série B do Brasileirão 16h45 - Godoy Cruz x Instituto - Campeonato Argentino 19h - Athletico PR x Vila Nova - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Chapecoense - Série B do Brasileirão 21h15 - Boca Juniors x Central Córdoba - Campeonato Argentino Premiere 16h - Mirassol x Juventude - Brasileirão 17h30 - Flamengo x Vasco - Brasileirão 17h30 - Internacional x Grêmio - Brasileirão 17h30 - Sport Recife x Corinthians - Brasileirão 20h30 - Santos x São Paulo - Brasileirão 20h30 - Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. 