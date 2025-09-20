Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Ceará x Bahia disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia ocupa a 6° posição do Brasileirão com 10 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Ceará está em 11° lugar e soma 7 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 22 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Ceará x Bahia: prováveis escalações

Ceará: Bruno; R. Ramos, M. Victor, Machado, M. Bahia; F. Sobral, Diego, Lourenço; Galeano, Baya, Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Ronaldo; Arias, G. Xavier, S. Mingo, Juba; Acevedo, Jean Lucas, E. Ribeiro; Sanabria, Kayky, W. José. Técnico: Rogerio Ceni.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 20 de setembro de 2024, 18h30