Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. O Liberal 20.09.25 7h00 Reverson pode pintar como meia no jogo dessa tarde (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), contra o Goiás, na Serrinha, tentando um feito que para muitos beira o impossível: jogar bem e vencer o vice-líder da Série B do Brasileirão, para assim ganhar uma esperança, nem que seja vaga, na luta contra o rebaixamento que se avizinha a cada rodada. Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4, e aposta em ajustes táticos feitos ao longo da semana para surpreender fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O técnico Márcio Fernandes teve uma semana cheia para trabalhar o grupo e focou nos treinos táticos, abrindo mão dos coletivos tradicionais. Uma das novidades testadas foi o lateral-esquerdo Reverson participante mais avançado, como meia, dividindo a responsabilidade de criação com Marlon. Caso o treinador opte pelo lateral, Edinho volta ao banco. Bryan Borges deve continuar improvisado na lateral-esquerda, enquanto o setor ofensivo pode sofrer mais alterações. VEJA MAIS Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas O treinador considera o ataque o ponto mais frágil do tempo e deve buscar alternativas, como as meias Denilson e o recém-contratado Gustavo Nicola podendo ganhar minutos. O volante Leandro Vilela retorna após suspensão e Anderson Leite, apesar das especulações sobre saída, é relatado. A formação provável tem Garcez e Rossi abertas, com Diogo Oliveira centralizado no ataque. Do outro lado, o Goiás chega pressionado após três partidas sem vitória, mas segue firme na briga pelo topo. Vice-líder com 45 pontos, dois a menos que o Coritiba, o Esmeraldino quer retomar a liderança, ao menos até o domingo, quando o Coxa enfrenta o América-MG, partida que interessa ao Paysandu, pois o tempo mineiro é adversário direto na luta da zona. O técnico Vagner Mancini, no entanto, enfrentou uma série de desfalques: Martin Benítez, Marcão Silva e Anselmo Ramon estão suspensos após expulsões na última rodada, enquanto Gonzalo Freitas e Wellington Rato cumprem suspensão por cartões. A boa notícia para o torcedor goiano é o retorno do goleiro Tadeu. Ficha técnica Série B do Campeonato Brasileiro – 27ª rodada Goiás x Paysandu Data e horário: Sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília) Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO) Arbitragem: Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG) Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Goiás – escalação provável: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade; Rafael Gava, Lucas Lovat (Willian Lepo) e Jajá. Técnico: Vagner Mancini Paysandu – escalação provável: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan; André Lima (Anderson Leite), Marlon e Reverson (Edinho); Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi. Técnico: Márcio Fernandes 