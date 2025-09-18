Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas Iury Costa 18.09.25 16h54 O Goiás vive um momento de instabilidade com três partidas sem vencer. (Igor Mota/ O Liberal) O Paysandu terá pela frente o Goiás neste sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário bicolor aparece entre os primeiros colocados em estatísticas de ataque e defesa, mas também convive com problemas em fundamentos de posse e troca de passes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Equilíbrio entre ataque e defesa O Goiás soma 32 gols marcados e 25 sofridos, ocupando a quinta posição tanto em gols anotados quanto em gols sofridos na Série B. Isso mostra a regularidade da equipe, que figura entre os ataques mais produtivos e, ao mesmo tempo, entre as defesas menos vazadas da competição. No setor ofensivo, o Esmeraldino também aparece bem nas chances criadas (52, quarto melhor) e nos cruzamentos, com média de 5,4 certos por jogo, terceira melhor marca. Por outro lado, desperdiça muitas oportunidades: já perdeu 32 grandes chances, quinta pior marca da competição. VEJA MAIS Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular Problemas de passe e bolas longas Apesar dos bons números em gols e finalizações, o time goiano tem dificuldades na construção das jogadas. O Goiás é uma das equipes que menos acerta passes na Série B, com média de 260,7 por jogo, ficando à frente apenas de Paysandu e Vila Nova. Além disso, lidera o ranking de erros em bolas longas, com média de 14,2. Ainda assim, a equipe é perigosa nas bolas paradas. Com 6,1 escanteios de média, ocupa a segunda posição nesse fundamento, mostrando que é capaz de pressionar o adversário no ataque aéreo. Desfalques e momento Mesmo sendo um dos favoritos ao acesso, o Goiás vive um momento de instabilidade. O time não vence há três partidas, com duas derrotas e um empate. Para enfrentar o Paysandu, terá sete desfalques por suspensão: Anselmo Ramon, Marcão e Benítez foram expulsos diante do Coritiba, enquanto Thiago Rodrigues, Lucas Lovat, Gonzalo Freitas e Wellington Rato levaram o terceiro cartão amarelo. A novidade deve ser a estreia do venezuelano Esli Garcia contra o Papão. Paysandu e Goiás se enfrentam neste sábado, em confronto direto em situações distintas da tabela. O duelo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b goiás esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento 18.09.25 16h59 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49