Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa

O Paysandu terá pela frente o Goiás neste sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário bicolor aparece entre os primeiros colocados em estatísticas de ataque e defesa, mas também convive com problemas em fundamentos de posse e troca de passes.

Equilíbrio entre ataque e defesa

O Goiás soma 32 gols marcados e 25 sofridos, ocupando a quinta posição tanto em gols anotados quanto em gols sofridos na Série B. Isso mostra a regularidade da equipe, que figura entre os ataques mais produtivos e, ao mesmo tempo, entre as defesas menos vazadas da competição.

No setor ofensivo, o Esmeraldino também aparece bem nas chances criadas (52, quarto melhor) e nos cruzamentos, com média de 5,4 certos por jogo, terceira melhor marca. Por outro lado, desperdiça muitas oportunidades: já perdeu 32 grandes chances, quinta pior marca da competição.

Problemas de passe e bolas longas

Apesar dos bons números em gols e finalizações, o time goiano tem dificuldades na construção das jogadas. O Goiás é uma das equipes que menos acerta passes na Série B, com média de 260,7 por jogo, ficando à frente apenas de Paysandu e Vila Nova. Além disso, lidera o ranking de erros em bolas longas, com média de 14,2.

Ainda assim, a equipe é perigosa nas bolas paradas. Com 6,1 escanteios de média, ocupa a segunda posição nesse fundamento, mostrando que é capaz de pressionar o adversário no ataque aéreo.

Desfalques e momento

Mesmo sendo um dos favoritos ao acesso, o Goiás vive um momento de instabilidade. O time não vence há três partidas, com duas derrotas e um empate.

Para enfrentar o Paysandu, terá sete desfalques por suspensão: Anselmo Ramon, Marcão e Benítez foram expulsos diante do Coritiba, enquanto Thiago Rodrigues, Lucas Lovat, Gonzalo Freitas e Wellington Rato levaram o terceiro cartão amarelo. A novidade deve ser a estreia do venezuelano Esli Garcia contra o Papão.

Paysandu e Goiás se enfrentam neste sábado, em confronto direto em situações distintas da tabela. O duelo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)