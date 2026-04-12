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Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 18h, o Flamengo jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, neste domingo (12/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato BrasileiroPremier League, Bundesliga, La Liga outras competições internacionais.

Às 18h, o Fluminense enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 18h30, o Corinthians jogará contra o Palmeiras pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Colônia x Werder Bremen - 10h30 - CazéTV e OneFootball
  2. Stuttgart x Hamburg - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Mainz x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Athletico-PR x Chapecoense - 11h - Premiere
  2. Botafogo x Coritiba - 16h - SporTV e Premiere
  3. Fluminense x Flamengo - 18h - Premiere
  4. Cruzeiro x Bragantino - 18h30 - Premiere
  5. Corinthians x Palmeiras - 18h30 - TV Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. São Bernardo x Fortaleza - 18h - SporTV e Disney+
  2. América-MG x Novorizontino - 18h - ESPN e Disney+
  3. Operário x Cuiabá - 18h - Disney+
  4. CRB x Athletic - 20h - Disney+
  5. Atlético-GO x Londrina - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Osasuna x Betis - 09h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Mallorca x Rayo Vallecano - 11h15 - Disney+
  3. Celta x Real Oviedo - 13h30 - Disney+
  4. Athletic Bilbao x Villarreal - 16h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Sunderland x Tottenham - 10h - ESPN e Disney+
  2. Crystal Palace x Newcastle - 10h - Disney+
  3. Nottingham Forest x Aston Villa - 10h - XSports e Disney+
  4. Chelsea x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Genoa x Sassuolo - 07h30 - Disney+
  2. Parma x Napoli - 10h - ESPN 4 e Disney+
  3. Bologna x Lecce - 13h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Como x Inter de Milão - 15h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Coritiba; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Coritiba terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Sunderland x Tottenham - Premier League
  2. 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano
  3. 12h30 - Chelsea x Manchester City - Premier League
  4. 15h45 - Como x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  5. 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - La Liga
  6. 18h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão
  2. 18h - São Bernardo x Fortaleza - Série B do Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 07h30 - Genoa x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 09h - Osasuna x Betis - La Liga
  3. 10h - Crystal Palace x Newcastle - Premier League
  4. 10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Premier League
  5. 10h - Sunderland x Tottenham - Premier League
  6. 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano
  7. 11h15 - Mallorca x Rayo Vallecano - La Liga
  8. 12h30 - Chelsea x Manchester City - Premier League
  9. 15h45 - Como x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  10. 13h - Bologna x Lecce - Campeonato Italiano
  11. 13h30 - Celta x Real Oviedo - La Liga
  12. 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - La Liga
  13. 18h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  14. 18h - São Bernardo x Fortaleza - Série B do Brasileirão
  15. 18h - Operário x Cuiabá - Série B do Brasileirão
  16. 20h - CRB x Athletic - Série B do Brasileirão
  17. 20h30 - Atlético-GO x Londrina - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 11h - Athletico-PR x Chapecoense - Brasileirão
  2. 16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão
  3. 18h - Fluminense x Flamengo - Brasileirão
  4. 18h30 - Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão
  5. 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Colônia x Werder Bremen - Bundesliga
  2. 12h30 - Stuttgart x Hamburg - Bundesliga
  3. 14h30 - Mainz x Freiburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

  1. 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão
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