Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 12.04.26 7h00 Às 18h, o Flamengo jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, neste domingo (12/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h, o Fluminense enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 18h30, o Corinthians jogará contra o Palmeiras pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Colônia x Werder Bremen - 10h30 - CazéTV e OneFootball Stuttgart x Hamburg - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Mainz x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Brasileiro Athletico-PR x Chapecoense - 11h - Premiere Botafogo x Coritiba - 16h - SporTV e Premiere Fluminense x Flamengo - 18h - Premiere Cruzeiro x Bragantino - 18h30 - Premiere Corinthians x Palmeiras - 18h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B São Bernardo x Fortaleza - 18h - SporTV e Disney+ América-MG x Novorizontino - 18h - ESPN e Disney+ Operário x Cuiabá - 18h - Disney+ CRB x Athletic - 20h - Disney+ Atlético-GO x Londrina - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Osasuna x Betis - 09h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Mallorca x Rayo Vallecano - 11h15 - Disney+ Celta x Real Oviedo - 13h30 - Disney+ Athletic Bilbao x Villarreal - 16h - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Sunderland x Tottenham - 10h - ESPN e Disney+ Crystal Palace x Newcastle - 10h - Disney+ Nottingham Forest x Aston Villa - 10h - XSports e Disney+ Chelsea x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Genoa x Sassuolo - 07h30 - Disney+ Parma x Napoli - 10h - ESPN 4 e Disney+ Bologna x Lecce - 13h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Como x Inter de Milão - 15h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Fluminense e Flamengo; veja o horário O jogo entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Coritiba; veja o horário O jogo entre Botafogo x Coritiba terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Bragantino; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Sunderland x Tottenham - Premier League 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano 12h30 - Chelsea x Manchester City - Premier League 15h45 - Como x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - La Liga 18h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão SporTV 16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão 18h - São Bernardo x Fortaleza - Série B do Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 07h30 - Genoa x Sassuolo - Campeonato Italiano 09h - Osasuna x Betis - La Liga 10h - Crystal Palace x Newcastle - Premier League 10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Premier League 10h - Sunderland x Tottenham - Premier League 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano 11h15 - Mallorca x Rayo Vallecano - La Liga 12h30 - Chelsea x Manchester City - Premier League 15h45 - Como x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h - Bologna x Lecce - Campeonato Italiano 13h30 - Celta x Real Oviedo - La Liga 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - La Liga 18h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão 18h - São Bernardo x Fortaleza - Série B do Brasileirão 18h - Operário x Cuiabá - Série B do Brasileirão 20h - CRB x Athletic - Série B do Brasileirão 20h30 - Atlético-GO x Londrina - Série B do Brasileirão Premiere 11h - Athletico-PR x Chapecoense - Brasileirão 16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão 18h - Fluminense x Flamengo - Brasileirão 18h30 - Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 10h30 - Colônia x Werder Bremen - Bundesliga 12h30 - Stuttgart x Hamburg - Bundesliga 14h30 - Mainz x Freiburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet 18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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