Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (12/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Fluminense enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 18h30, o Corinthians jogará contra o Palmeiras pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Colônia x Werder Bremen - 10h30 - CazéTV e OneFootball Stuttgart x Hamburg - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Mainz x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

Athletico-PR x Chapecoense - 11h - Premiere Botafogo x Coritiba - 16h - SporTV e Premiere Fluminense x Flamengo - 18h - Premiere Cruzeiro x Bragantino - 18h30 - Premiere Corinthians x Palmeiras - 18h30 - TV Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

São Bernardo x Fortaleza - 18h - SporTV e Disney+ América-MG x Novorizontino - 18h - ESPN e Disney+ Operário x Cuiabá - 18h - Disney+ CRB x Athletic - 20h - Disney+ Atlético-GO x Londrina - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Osasuna x Betis - 09h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Mallorca x Rayo Vallecano - 11h15 - Disney+ Celta x Real Oviedo - 13h30 - Disney+ Athletic Bilbao x Villarreal - 16h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Sunderland x Tottenham - 10h - ESPN e Disney+ Crystal Palace x Newcastle - 10h - Disney+ Nottingham Forest x Aston Villa - 10h - XSports e Disney+ Chelsea x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Genoa x Sassuolo - 07h30 - Disney+ Parma x Napoli - 10h - ESPN 4 e Disney+ Bologna x Lecce - 13h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Como x Inter de Milão - 15h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Coritiba; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Coritiba terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Sunderland x Tottenham - Premier League 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano 12h30 - Chelsea x Manchester City - Premier League 15h45 - Como x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - La Liga 18h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão

SporTV

16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão 18h - São Bernardo x Fortaleza - Série B do Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

07h30 - Genoa x Sassuolo - Campeonato Italiano 09h - Osasuna x Betis - La Liga 10h - Crystal Palace x Newcastle - Premier League 10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Premier League 10h - Sunderland x Tottenham - Premier League 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano 11h15 - Mallorca x Rayo Vallecano - La Liga 12h30 - Chelsea x Manchester City - Premier League 15h45 - Como x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h - Bologna x Lecce - Campeonato Italiano 13h30 - Celta x Real Oviedo - La Liga 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - La Liga 18h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão 18h - São Bernardo x Fortaleza - Série B do Brasileirão 18h - Operário x Cuiabá - Série B do Brasileirão 20h - CRB x Athletic - Série B do Brasileirão 20h30 - Atlético-GO x Londrina - Série B do Brasileirão

Premiere

11h - Athletico-PR x Chapecoense - Brasileirão 16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão 18h - Fluminense x Flamengo - Brasileirão 18h30 - Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

10h30 - Colônia x Werder Bremen - Bundesliga 12h30 - Stuttgart x Hamburg - Bundesliga 14h30 - Mainz x Freiburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

18h - Ponte Preta x Vila Nova - Série B do Brasileirão