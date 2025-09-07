Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 07.09.25 7h00 Às 20h30, o Avaí jogará contra o Goiás pela Série B (Fabiano Rateke/ Avaí FC) Os jogos de hoje, neste domingo (07/09), incluem partidas pela Série B do Brasileirão e pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 13h, a Holanda enfrentará a Lituânia pelas eliminatórias europeias para a Copa. Já às 15h45, a Alemanha enfrentará a Irlanda do Norte pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x Chapecoense - 16h - Disney+ América-MG x Operário - 18h30 - Disney+ Avaí x Goiás - 20h30 - ESPN e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África República Centro-Africana x Comores - 13h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Geórgia x Bulgária - 10h - ESPN e Disney+ Macedônia do Norte x Liechtenstein - 13h - ESPN e Disney+ Lituânia x Holanda - 13h - SporTV e Disney+ Alemanha x Irlanda do Norte - 15h45 - SporTV e Disney+ Luxemburgo x Eslováquia - 15h45 - Disney+ Polônia x Finlândia - 15h45 - Disney+ Bélgica x Cazaquistão - 15h45 - Disney+ Turquia x Espanha - 15h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Lituânia e Holanda; veja o horário O jogo entre Lituânia x Holanda terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 13h. Onde assistir ao jogo de Alemanha e Irlanda do Norte; veja o horário O jogo entre Alemanha x Irlanda do Norte terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Turquia e Espanha; veja o horário O jogo entre Turquia x Espanha terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Bélgica e Cazaquistão; veja o horário O jogo entre Bélgica x Cazaquistão terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Geórgia x Bulgária - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Macedônia do Norte x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Turquia x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa 20h30 - Avaí x Goiás - Série B do Brasileirão SporTV 13h - Lituânia x Holanda - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Alemanha x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 10h - Geórgia x Bulgária - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Macedônia do Norte x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Lituânia x Holanda - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Alemanha x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Luxemburgo x Eslováquia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Polônia x Finlândia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Bélgica x Cazaquistão - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Turquia x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa 16h - Criciúma x Chapecoense - Série B do Brasileirão 18h30 - América-MG x Operário - Série B do Brasileirão 20h30 - Avaí x Goiás - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo. Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 