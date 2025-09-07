Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 20h30, o Avaí jogará contra o Goiás pela Série B (Fabiano Rateke/ Avaí FC)

Os jogos de hoje, neste domingo (07/09), incluem partidas pela Série B do Brasileirão e pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 13h, a Holanda enfrentará a Lituânia pelas eliminatórias europeias para a Copa. Já às 15h45, a Alemanha enfrentará a Irlanda do Norte pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Criciúma x Chapecoense - 16h - Disney+
  2. América-MG x Operário - 18h30 - Disney+
  3. Avaí x Goiás - 20h30 - ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. República Centro-Africana x Comores - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Geórgia x Bulgária - 10h - ESPN e Disney+
  2. Macedônia do Norte x Liechtenstein - 13h - ESPN e Disney+
  3. Lituânia x Holanda - 13h - SporTV e Disney+
  4. Alemanha x Irlanda do Norte - 15h45 - SporTV e Disney+
  5. Luxemburgo x Eslováquia - 15h45 - Disney+
  6. Polônia x Finlândia - 15h45 - Disney+
  7. Bélgica x Cazaquistão - 15h45 - Disney+
  8. Turquia x Espanha - 15h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Lituânia e Holanda; veja o horário

O jogo entre Lituânia x Holanda terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Alemanha e Irlanda do Norte; veja o horário

O jogo entre Alemanha x Irlanda do Norte terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Turquia e Espanha; veja o horário

O jogo entre Turquia x Espanha terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Bélgica e Cazaquistão; veja o horário

O jogo entre Bélgica x Cazaquistão terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Geórgia x Bulgária - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 13h - Macedônia do Norte x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 15h45 - Turquia x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa
  4. 20h30 - Avaí x Goiás - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 13h - Lituânia x Holanda - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Alemanha x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 10h - Geórgia x Bulgária - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 13h - Macedônia do Norte x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 13h - Lituânia x Holanda - Eliminatórias Europeias da Copa
  4. 15h45 - Alemanha x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa
  5. 15h45 - Luxemburgo x Eslováquia - Eliminatórias Europeias da Copa
  6. 15h45 - Polônia x Finlândia - Eliminatórias Europeias da Copa
  7. 15h45 - Bélgica x Cazaquistão - Eliminatórias Europeias da Copa
  8. 15h45 - Turquia x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa
  9. 16h - Criciúma x Chapecoense - Série B do Brasileirão
  10. 18h30 - América-MG x Operário - Série B do Brasileirão
  11. 20h30 - Avaí x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

07.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Copa do Nordeste e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

06.09.25 7h00

Copa Argentina

Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pela Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

05.09.25 20h00

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/09) pela Série B

Coritiba e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

05.09.25 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

E AGORA?

Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros

O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026

07.09.25 7h01

Futebol

Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira

O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão

06.09.25 19h46

SÉRIE B

Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas

Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B

05.09.25 21h14

Mercado

Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B

Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C

06.09.25 18h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda