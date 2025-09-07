Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (07/09), incluem partidas pela Série B do Brasileirão e pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 13h, a Holanda enfrentará a Lituânia pelas eliminatórias europeias para a Copa. Já às 15h45, a Alemanha enfrentará a Irlanda do Norte pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x Chapecoense - 16h - Disney+ América-MG x Operário - 18h30 - Disney+ Avaí x Goiás - 20h30 - ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

República Centro-Africana x Comores - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Geórgia x Bulgária - 10h - ESPN e Disney+ Macedônia do Norte x Liechtenstein - 13h - ESPN e Disney+ Lituânia x Holanda - 13h - SporTV e Disney+ Alemanha x Irlanda do Norte - 15h45 - SporTV e Disney+ Luxemburgo x Eslováquia - 15h45 - Disney+ Polônia x Finlândia - 15h45 - Disney+ Bélgica x Cazaquistão - 15h45 - Disney+ Turquia x Espanha - 15h45 - ESPN e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Geórgia x Bulgária - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Macedônia do Norte x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Turquia x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa 20h30 - Avaí x Goiás - Série B do Brasileirão

SporTV

13h - Lituânia x Holanda - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Alemanha x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

10h - Geórgia x Bulgária - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Macedônia do Norte x Liechtenstein - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Lituânia x Holanda - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Alemanha x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Luxemburgo x Eslováquia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Polônia x Finlândia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Bélgica x Cazaquistão - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Turquia x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa 16h - Criciúma x Chapecoense - Série B do Brasileirão 18h30 - América-MG x Operário - Série B do Brasileirão 20h30 - Avaí x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.