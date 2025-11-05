Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/11) pela Champions League

Benfica x Leverkusen disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Leverkusen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Champions, o Benfica passou por derrotas de 3 a 2 para o Qarabag, de 1 a 0 para o Chelsea e de 3 a 0 para o Newcastle.

Já o Bayer Leverkusen passou por um empate de 2 a 2 com Copenhague, por outro de 1 a 1 com o PSV e por uma derrota de 7 a 2 para o PSG.

VEJA MAIS

Benfica x Leverkusen: prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin, Fredrik Aursnes, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Dodi Lukebakio, Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov, Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mour.

Leverkusen: Mark Flekken, Jarell Quansah, Loic Badé, Edmond Tapsoba, Arthur Augusto, Robert Andrich, Aleix García, Álex Grimaldo, Jonas Hofmann, Patrik Schick, Ernest Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Leverkusen

Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h