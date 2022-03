Futebol: Árbitros paraenses participam de curso do VAR em São Paulo

A arbitragem do Pará segue prestigiada. Após a assistente paraense Bárbara Loiola, que faz parte do quadro da Fifa, ser convocada pela Conmebol para trabalhar na Copa Sul-Americana de futebol feminino Sub-20, no Chile, dois árbitros e o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF), participam do curso do VAR.

Os árbitros paraenses Andrey da Silva e Silva e Djonaltan Costa Araújo, além de Lúcio Ipojucan, presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, estão participando da turma 29 do curso do VAR, no período de 17 a 25 de março, na cidade de Águas de Lindóia (SP), em São Paulo (SP), promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Durante o curso, os árbitros recebem uma cartilha de comunicação, além de palestras, São mostrados vídeos, situações corriqueiras em jogo, além de como é feita a comunicação durante as partidas, quais as palavras devem ser usadas durante uma conversa com a cabine do VAR, aula gestual, além de saber como funcionam os monitores que são mostrados os lances.