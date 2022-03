Paraense assistente Fifa é convocada pela Conmebol para Copa Sul-Americana Sub-20 feminina

A arbitragem paraense estará representada em uma competição internacional. A Copa Sul-Americana Sub-20 de futebol feminino 2022 terá como assistente a Bárbara Loiola, de 31 anos, que faz parte do quadro da Fifa. Ela foi convocada pela Conmebol para trabalhar na competição, que ocorrerá no Chile, no período de 6 a 24 de abril.

Em entrevista a O Liberal, a assistente Bárbara Loiola falou da felicidade em ser lembrada mais uma vez em um evento internacional, logo no início da temporada 2022 e projeta um trabalho difícil na competição.

“Recebi a notícia na última segunda-feira e nossa, fiquei muito feliz, sinceramente não acreditei na hora, a ficha demorou a cair. Aos poucos fui digerindo tudo isso e só agradecer por mais uma oportunidade recebida de mostrar o meu trabalho”, disse.

No seu terceiro ano como assistente Fifa, essa é a terceira participação de Bárbara Loiola em competições internacionais. A primeira ocorreu na Libertadores feminina em 2021, na Argentina e a outra foi no ano passado, no Torneio Internacional feminino em Manaus (AM), com a presença da Seleção Brasileira e agora na Copa Sul-Americana, no Chile.

A paraense falou sobre o início de temporada e de como isso a ajudou em mais um chamado da Conmebol.