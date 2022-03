FPF: federação anuncia custeio de despesas de arbitragem para última rodada; entenda

Na tarde desta sexta-feira (4), a Federação Paraense de Futebol (FPF) soltou um comunicado onde se compromete a custear todas as despesas referentes aos valores operacionais da arbitragem e quadro móvel, nas seis partidas que serão realizadas neste domingo, às 15h30. A oitava rodada do Parazão 2022 estava originalmente marcada para o dia 26 de fevereiro, mas um problema na partida entre Amazônia Independente e Itupiranga forçou a FPF a adiar toda rodada para este domingo.

Veja o comunicado na íntegra:

"A presidência da Federação Paraense de Futebol, após deliberação conjunta com os departamentos competentes internos, visando atender as demandas dos clubes participantes do Campeonato Paraense BANPARÁ 2022 decorrentes da suspensão da última rodada programada para o último dia 26/02/2022, determinou que as despesas referentes aos valores operacionais de arbitragem e quadro móvel da FPF serão integralmente custeadas pela Federação, estando os clubes isentos de tais despesas nos jogos reagendados para o dia 06/03/2022"