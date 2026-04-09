Freiburg x Celta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Liga Europa

Freiburg x Celta de Vigo disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Europa. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg, Alemanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Freiburg x Celta ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa da Liga Europa, o Celta terminou em 16° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o PAOK com vitórias de 2 a 1 e 1 a 0; e o Lyon após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 2 a 0.

Já o Freiburg terminou em 7° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 4 gols sofridos. Nas oitavas de final, o time superou o Racing Genk após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 5 a 1.

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Freiburg x Celta: prováveis escalações

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanović. Técnico: Julian Schuster.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Alonso; Mingueza, Hugo Sotelo, Moriba, Carreira; Jutglà, Borja Iglesias, Swedberg. Técnico: Claudio Giráldez.

FICHA TÉCNICA

Freiburg x Celta de Vigo

Europa League - Liga Europa

Local: Europa-Park-Stadion, em Freiburg, Alemanha

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 16h