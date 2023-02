FPF muda horário de jogo entre Remo e Águia, pela terceira rodada do Campeonato Paraense; veja

Antes da bola finalmente rolar pelo Campeonato Paraense, a Federação Paraense de Futebol (FPF) tem promovido alguns ajustes para permitir que todas as partidas se realizem em tempo hábil. Entre as mudanças está o horário da partida entre Clube do Remo e Águia de Marabá, pela terceira rodada.

As duas equipes se enfrentam no próximo dia 15 de fevereiro, uma quarta-feira, no estádio Zinho Oliveira. Originalmente, o duelo estava agendado para começar às 16h30, mas um ajuste na tabela forçou a transferência para às 20 horas do mesmo dia.

Antes, o Remo faz sua estreia contra o Independente, neste domingo, em Belém, depois enfrenta o São Francisco, no próximo dia 12, no Ipixunão. Já o Azulão Marabaense estreia contra Castanhal, também no domingo, no Ninho do Japiim, depois encara a Tuna Luso, no próximo dia 11, no Souza.