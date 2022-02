FPF informa mudanças na tabela do Parazão e local e hora de Galo x Paysandu seguem indefinidos

O Parazão 2022 já está no “returno” da primeira fase e alguns jogos sofreram alterações. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, as modificações em três partidas, duas delas no interior do Estado e a outra em Belém.

Na sexta rodada, a partida entre Independente x Amazônia, que seria no Estádio Navegantão, em Tucuruí (PA), nesta quarta (16), passou para quinta (17), às 18h, no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas (PA). O mesmo ocorrendo com Independente x Tuna, que estava marcado para o Navegantão e que foi remanejado para o Rosenão, no dia 20 de fevereiro, pela sétima rodada. As mudanças ocorreram por “falha técnica”, já que o gramado não está apto para a prática do futebol.

Outra mudança na tabela ocorre na sétima rodada, na partida entre Tapajós x Amazônia. O jogo estava marcado para o domingo (20), no Estádio do Souza, em Belém, porém, a partida passou para a segunda-feira (21), às 9h30. De acordo com o documento divulgado pela FPF, a mudança ocorreu por falta de “disponibilidade do estádio para esta data”.

Independente x Paysandu

Esta partida válida pela terceira rodada do Parazão entre Independente x Paysandu, que estava arcada para o Navegantão e que foi adiada, está marcada para o dia 23 de fevereiro. A tendência é que o jogo seja disputado no Estádio Rosenão, em Parauapebas, porém, a FPF ainda não confirmou e isso deve ocorrer ainda nesta semana, segundo a presidente interina da FPF, Graciete Maués.