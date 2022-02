Jogo entre Independente x Paysandu é remarcado pela FPF mas pode sofrer mudança de local

Partida adiada pela terceira rodada do Parazão possui nova data, mas uma vistoria será feita no gramado do Estádio Navegantão nesta semana. Jogo poderá ser disputado em Parauapebas (PA), caso o gramado em Tucuruí (PA) seja vetado

Fabio Will