FPF define os árbitros das semifinais entre Remo x Tuna e Paysandu x Águia; confira os nomes

A Federação Paraense de Futebol (FPF), definiu nesta segunda-feira (28), a escala de arbitragem para as partidas de volta das semifinais do Campeonato Paraense 2022, entre Remo x Tuna, na terça-feira (29), no Baenão e Paysandu x Águia de Marabá, na quarta-feira (30), no Estádio da Curuzu.

Na partida entre Remo x Tuna Luso Brasileira, o árbitro central será Djonaltan Costa de Araújo. Ele será auxiliado pelos assistentes Bárbara Roberta da Costa Loiola e Luís Diego Nascimento Lopes. O quarto árbitro será Melck Muller Soares de Almeida.

Já no jogo entre Paysandu x Águia de Marabá, quem comandará a partida será Olivaldo José Alves Moares. Ele terá como assistentes Jhonathan Leone Lopes e Nayara Lucena Soares. O quarto árbitro será Ignácio José de Almeida Pedro.

O Remo venceu o primeiro jogo por 2 a 1, no Souza, e terá a vantagem do empate para avançar à final do Parazão. Já a Tuna precisa vencer o Remo, caso vença por dois gols de diferença, leva a vaga direta, mas se vencer por um apenas conheceremos o finalista nos pênaltis.

No outro confronto o Paysandu derrotou o Águia por 3 a 1, em Marabá (PA). O clube bicolor pode até perder por um gol de diferença que ainda sim estará classificado para a final. O Águia precisa vencer por dois gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou três gols para conquistar a vaga de forma direta. As duas partidas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.