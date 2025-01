Fotojornalista paraense expõe trabalhos que retratam o futebol paraense nos últimos anos

Começou nesta segunda-feira (13) e vai até o dia 26 de janeiro, no Parque Shopping, a exposição “Momentos – Um olhar atento na fotografia esportiva paraense pelas lentes de Silvio Garrido”, que reúne um vasto material do publicitário e fotojornalista, resultado de mais de três anos registrando os mais diversos olhares e aspectos do futebol, que segue encantando gerações ano após ano. As obras ficam expostas de 10 da manhã às 22 horas, com entrada gratuita.

A exposição traz grandes trabalhos do publicitário, que colecionou momentos importantes nas últimas temporadas, tanto cobrindo partidas de futebol, quanto esportes olímpicos e moto velocidade, além de ter um olhar diferente do esporte, com o cotidiano da periferia de Belém e seus encantos e a forma simples de se divertir.

"Todo fotógrafo tem o sonho de ter uma exposição. Eu não sou diferente e hoje realizo o meu. Participar de todo processo, captura de imagem, produção, curadoria, planejar, juntar material de três anos... Não foi fácil escolher 40 imagens de um universo de 5 mil. São momentos interessantes e marcantes na minha visão. Tenho certeza que esses momentos também marcaram muitas pessoas", disse, em entrevista a O Liberal, durante a abertura da mostra. Segundo ele, a tônica do material está nos pequenos olhares, sejam eles uma comemoração ou um simples gesto despretensioso, seja dentro ou fora das quatro linhas.

"O sentimento do torcedor. E aí a gente vai muito além do futebol. É interessante. Quando ele chora, fica alegre, vibra, fica triste. Eu fiquei um pouco nisso, mas também temos a alegria dos jogadores na hora do gol, um êxtase diferente. Poderia citar o título do Remo em 2022, na Curuzu, um fato inusitado, quando as luzes apagaram e eu continuei fotografando. Quando vi o fogo sair por trás dos jogadores, deu um contraste muito bom", relembra, destacando que espera incentivar novos profissionais das lentes.

"A exposição é para as pessoas curtirem, conhecerem, se inspirarem e apreciarem. Quem sabe não surjam mais fotógrafos a partir desse trabalho", aposta.

Garrido é apaixonado por esportes e, ao longo dos anos, vem cravando seu nome no fotojornalismo esportivo paraense. A exposição conta com várias fotos emolduradas no formato 50 x 75, que promove uma interação maior com o público. As imagens foram selecionadas com base em critérios técnicos, levando em consideração a plástica dos movimentos, emoções e reações das torcidas e atletas.