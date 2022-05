Fluminense x Junior Barranquilla: onde assistir ao vivo o jogo hoje (04/05), pela Copa Sul-Americana

As equipes Fluminense x Junior de Barranquilla entram em campo hoje, quarta-feira (04/05), para disputar a 4° rodada da Copa Sul-Americana. A partida iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Fluminense x Junior ao vivo?

A partida Fluminense x Junior Barranquilla pode ser assistida ao vivo pelo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense x Junior chegam para o jogo?

Fluminense é o 3° colocado do Grupo H da Copa Sul-Americana, por onde soma 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Atlético Junior é o líder do mesmo grupo e detém 2 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

No último embate entre os dois times, realizado no dia 13 de abril, Junior venceu o Fluminense por 3 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva; André, Yago e Ganso; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Enrique Serje, Jorge Arias e Gabriel Fuentes; Fabián Ángel, Daniel Giraldo, Omar Albornoz, Yesus Cabrera e Fredy Hinestroza; Miguel Borja. Técnico: Juan Cruz Real.

Ficha técnica - Fluminense x Junior Barranquilla

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 04 de maio de 2022, às 21h30