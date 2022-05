Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalação de hoje pela Libertadores

Talleres x Flamengo disputam nesta quarta-feira (04/05), em partida válida pela Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Talleres x Flamengo?

A partida Talleres x Flamengo pode ser assistida pelo streaming Star+, canal ESPN e Facebook

Como Talleres x Flamengo chegam para o jogo?

O Flamengo é líder do Grupo H e com aproveitamento de 100% na Copa Libertadores. Já o Talleres, está na última colocação no Campeonato Argentino, com apenas oito pontos em 13 jogos.

FICHA TÉCNICA

Talleres x Flamengo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Data/Horário: 04 de maio de 2022, 19h

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Auxiliar 1: Milcides Saldivar (PAR)

Auxiliar 2: Roberto Cañete (PAR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra e Héctor Fértoli; Matías Godoy, Michael Santos e Federico Girotti. TÉCNICO: Pedro Caixinha

Flamengo: Santos, Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Willian Arão e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel. TÉCNICO: Paulo Sousa

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)