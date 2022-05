Atlético-GO x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (4/5) pela Copa Sul-Americana

As equipes Atlético-GO x Defensa y Justicia entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (04/05), para disputar a 4° rodada da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Atlético-GO x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida Atlético-GO x Defensa y Justicia pode ser assistida ao vivo pelo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Atlético-GO x Defensa y Justicia chegam para o jogo?

Atlético-GO lidera o Grupo F da Copa Sul-Americana e detém 2 vitórias, 1 derrota, 6 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Defensa y Justicia está em 3° ludar no mesmo grupo e acumula 1 vitória, 2 derrotas, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Atlético-GO venceu Denfesa y Justicia por 1 a 0 no dia 12 de abril.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Ramon, Wanderson, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Shaylon, Rato e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.

Defensa y Justicia: Unsain; Tripichio, Fríaz, Colombo, Soto; Gutiérrez, Loaiza, Fernández, Rotondi; Bou e Merentiel. Técnico: Sebastián Beccacece.

Ficha técnica - Atlético-GO x Defensa y Justicia

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/horário: 04 de maio de 2022, às 19h15